Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР»: В больнице умерла жительница Голубовского, которая была ранена при обстреле

02 апреля 2020, 09:13

«ЛНР»: В больнице умерла жительница Голубовского, которая была ранена при обстреле

Скончалась 80-летняя жительница неподконтрольного украинским властям поселка Голубовское, которая была ранена в результате обстрела вечером 1 апреля.

Об этом сообщает так называемый совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня группировки «ЛНР».

Вчера вечером раненая пенсионерка была доставлена в хирургическое отделение больницы Голубовки (Кировска). Врач-анестезиолог Дмитрий Варфоломеев рассказал местному телеканалу «Луганск 24», что она получила тяжелую минно-взрывную травму.

Также канал в утреннем выпуске новостей показал кадры операции, которую сделали поздним вечером. На тот момент женщина была жива, но врач отмечал, что пока рано говорить, что ее жизни ничего не угрожает.

По данным штаба ООС, за минувшие сутки позиции украинских военных были обстреляны 15 раз, ранения получили трое бойцов.

Еще по теме

Места
Голубовское
Организации
ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:05
Глава Госпогранслужбы: На неподконтрольном Донбассе на обсервации более 500 человек
09:13
«ЛНР»: В больнице умерла жительница Голубовского, которая была ранена при обстреле
07:46
«ДНР» закрыла библиотеки и музеи из-за коронавируса
23:19
Больницы Луганска приостанавливают проведение медосмотров
22:26
Под наблюдением врачей в ОРЛО находится 270 человек, заявляют в «ЛНР»
22:05
«ДНР» закрыла три «таможенных поста» на границе с ОРЛО
21:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:42
«ДНР» подтвердила второй случай коронавируса в ОРДО
17:24
Ответ ЦИК Рахманину: Проведение выборов в ОРДЛО в ближайшее время невозможно
16:03
«ДНР» взяла под наблюдение врачей еще 15 человек
14:31
Часть сотрудников СММ ОБСЕ перемещена из ОРДЛО из-за коронавируса
14:09
«ЛНР» ввела новые ограничения: закрыты салоны красоты и спортзалы, запрещено гулять в парках
13:56
«ЛНР» отменила первомайское шествие
13:18
«ЛНР» остановила работу «нотариусов», «БТИ» и «ЗАГСов» из-за коронавируса
08:25
В Горловке повреждены автобусы и троллейбусы в результате обстрела
все новости
11:08
В Краматорске сообщили о новом подозрении на коронавирус
10:05
Глава Госпогранслужбы: На неподконтрольном Донбассе на обсервации более 500 человек
10:01
В Украине зафиксировали 804 случая коронавируса, 20 человек умерли
09:13
«ЛНР»: В больнице умерла жительница Голубовского, которая была ранена при обстреле
08:32
На Донетчине обстреляли беспилотники ОБСЕ
08:06
На Донбассе ранены трое украинских военных при обстрелах
07:46
«ДНР» закрыла библиотеки и музеи из-за коронавируса
23:49
В Донецкой области подтвердили седьмой случай коронавируса
23:19
Больницы Луганска приостанавливают проведение медосмотров
22:26
Под наблюдением врачей в ОРЛО находится 270 человек, заявляют в «ЛНР»
22:16
В Украине подтверждено 794 случая коронавируса
22:05
«ДНР» закрыла три «таможенных поста» на границе с ОРЛО
21:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:00
Какие есть фейки о коронавирусе и кто их распускает? ►
20:42
«ДНР» подтвердила второй случай коронавируса в ОРДО
все новости
ВИДЕО
Какие есть фейки о коронавирусе и кто их распускает? ►
01 апреля, 21:00
Чем Донецк похож на Детройт? Путь возрождения американского города ►
31 марта, 09:55
Коронавирус в Донецке. Видео-репортаж из города ►
29 марта, 15:56

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция