Седьмой случай COVID-19 на Донетчине: пенсионерку заразил родственник, который вернулся из Таиланда

Жительница Белозерского, которая оказалась седьмой заболевшей коронавирусом COVID-19 в Донецкой области, заразилась от родственника в Киеве. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



«Шестидесяти семилетняя женщина ездила в гости к родственникам в Киев, которые вернулись из Таиланда. Кстати, у ее родственника также подтверждено заражении и он находится на лечении в Киеве», — сказал он во время брифинга.



Ее состояние оценивается как средней тяжести, отметил начальник отдела стратегического развития здравоохранения при ДонОГА Александр Педенко. «Ее лихорадит, но воспаления легких у нее нет», — добавил он.



По словам Педенко, состояния других заболевших не вызывает беспокойства.

Седьмой случай коронавирусной болезни коронавирусом в Донейкой области был подтвержден вечером 1 апреля. Пациентка была госпитализирована в инфекционную больницу Мирнограда.



Всего в Украине уже зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни. 20 человек умерли, еще 13 выздоровели.