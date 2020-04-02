В Украине зафиксировали 804 случая коронавируса, 20 человек умерли

В Украине уже зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.



Из них 20 человек умерли, а 13 — выздоровели.



Всего за сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения коронавирусом.





Статистика по регионам:



Винницкая область — 51 случай;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 10 случаев;

Донецкая область — 7 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 19 случаев;

Ивано-Франковская область — 74 случая;

Кировоградская область — 7 случаев;

Киев — 160 случаев;

Киевская область — 64 случая;

Львовская область — 11 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 14 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 19 случаев;

Сумская область — 26 случаев;

Тернопольская область — 106 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черновицкая область — 143 случая;

Черкасская область — 54 случая;

Черниговская область — 3 случая.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

1 апреля «ДНР» сообщила о втором случае коронавируса на подконтрольной ей территории Донецкой области, о первом было объявлено 31 марта.



30 марта первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории подтвердила группировка «ЛНР».