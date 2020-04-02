В Украине зафиксировали 804 случая коронавируса, 20 человек умерли

В Украине уже зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Из них 20 человек умерли, а 13 — выздоровели.
Всего за сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения коронавирусом.
Статистика по регионам:
Винницкая область — 51 случай;
Волынская область — 10 случаев;
Днепропетровская область — 10 случаев;
Донецкая область — 7 случаев;
Житомирская область — 6 случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Запорожская область — 19 случаев;
Ивано-Франковская область — 74 случая;
Кировоградская область — 7 случаев;
Киев — 160 случаев;
Киевская область — 64 случая;
Львовская область — 11 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 14 случаев;
Полтавская область — 5 случаев;
Ровенская область — 19 случаев;
Сумская область — 26 случаев;
Тернопольская область — 106 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 4 случая;
Хмельницкая область — 6 случаев;
Черновицкая область — 143 случая;
Черкасская область — 54 случая;
Черниговская область — 3 случая.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
1 апреля «ДНР» сообщила о втором случае коронавируса на подконтрольной ей территории Донецкой области, о первом было объявлено 31 марта.
30 марта первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории подтвердила группировка «ЛНР».