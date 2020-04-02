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В Донецкой области полиция нашла более 200 нарушений карантина

02 апреля 2020, 15:43

В Донецкой области полиция нашла более 200 нарушений карантина

В Донецкой области было выявлено 207 нарушений правил карантина в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба полиции региона.

По фактам этих нарушений были составлены административные протоколы по статье 44-3 КУоАП.

В полиции отметили, что уже есть первые судебные решения в отношении лиц, которые проигнорировали требования закона. Четверо субъектов хозяйствования в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Константиновке и Марьинском районе оштрафованы на общую сумму 102 тысячм гривен. Большинство из них осуществляли торговлю непродовольственными товарами, чем нарушили санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина.

Кроме того, полицейские продолжают профилактическую работу с гражданами, во время которой информируют о необходимости соблюдения карантина. Под особым вниманием полиции — люди, вернувшиеся из-за границы. Таких в Донецкой области — более 600, все подписали соглашение о самоизоляцию.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена. В правительстве планируют дальнейшее ужесточение карантина.

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