В «ЛНР» заявили, что первый заболевший коронавирусом выздоровел

Так называемая министр здравоохранения группировки «ЛНР» Наталия Пащенко заявила, что первый заболевший коронавирусом COVID-19 находится в удовлетворительном состоянии. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



По ее словам, состояние пациента с коронавирусом — удовлетворительное, клиническое выздоровление уже наступило.



Она отметила, что мужчина на сегодняшний день проходит изоляцию в условиях стационара.

Выпишут его тогда, когда будет сделан троекратно ПЦР-тест и врачи смогут подтвердить, что пациент не выделяет вирус.



Ранее в «ЛНР» заявили, что под наблюдением врачей в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) находится 270 человек.