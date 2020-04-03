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«ЛНР» арестовала мужчину на 10 суток — он отказался закрывать свой бар

03 апреля 2020, 20:40

«ЛНР» арестовала мужчину на 10 суток — он отказался закрывать свой бар

В Красном Луче, который на данный момент контролирует группировка «ЛНР», местная «полиция» арестовала на 10 суток предпринимателя. Мужчина отказался закрывать бар-магазин и «оказал неповиновение правоохранителям». Об этом сообщили в «МВД ЛНР».

Группировка «ЛНР» ввела дополнительные ограничения в связи с угрозой коронавируса COVID-19 в отдельных районах Луганской области. Запреты коснулись практически всех видов предоставления услуг.

В частности, запрещена работа фитнес-центров, соляриев, бань, саун и других заведений, в которых услуги оказываются непосредственно во время присутствия клиента.

Также закрываются салоны красоты, в том числе косметические, СПА, массажные.Кроме того, теперь запрещено нахождение в парках, на детских и спортивных площадках.

Ранее «ЛНР» закрыла заведения общественного питания (выполняют заказы на вынос), перевела образовательные учреждения на дистанционное обучение, отменила льготы в общественном транспорте. Также была остановлена работа «нотариусов», «БТИ» и «ЗАГСов». Кроме того, в ОРЛО остановилен почтовый обмен с Россией и ОРДО.

На неподконтрольной части области группировка «ЛНР» сообщила, что под наблюдением врачей находятся 270 человек. 30 марта «ЛНР» подтвердила первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории.  Так называемая министр здравоохранения группировки «ЛНР» Наталия Пащенко заявила, что первый заболевший коронавирусом COVID-19 находится в удовлетворительном состоянии.

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