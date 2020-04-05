Сутки на Донбассе: ранена женщина, у ООС потерь нет

В субботу, 4 апреля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Боевики открывали огонь из гранатометов, минометов калибра 82 мм, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.



Пол огнем оказались украинских позиции вблизи Широкино, Тарамчука, Новомихайловки, Славного, Водяного, Опытного, Павлополя, Орехово, Золотого-5, Новотошковского, Новоалександровки, Травневого, Гольмовского, Южного и Новолуганского.



Кроме позиций Объединенных сил, боевики 4 апреля из станковых противотанковых гранатометов обстреляли также жилой сектор поселка Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу в Торецком.