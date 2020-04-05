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В Украине подтвержден 1251 случай коронавируса

05 апреля 2020, 10:01

В Украине подтвержден 1251 случай коронавируса

В Украине по состоянию на утро зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Минздрав.

Из них — 32 случая были летальными, 25 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 156 новых случаев.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 75 случаев;
Волынская область — 19 случаев;
Днепропетровская область — 14 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 11 случаев;
Закарпатская область — 28 случаев;
Запорожская область — 39 случаев;
Ивано-Франковская область — 105 случаев;
Кировоградская область — 37 случаев;
Киев — 225 случаев;
Киевская область — 82 случая;
Львовская область — 15 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 26 случаев;
Полтавская область — 9 случаев;
Ровенская область — 38 случаев;
Сумская область — 49 случаев;
Тернопольская область — 160 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 10 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 220 случаев;
Черкасская область — 60 случаев (случай был снято в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Вечером 3 апреля группировка «ДНР» сообщила о третьем случае коронавируса на подконтрольной ей территории Донецкой области.

4 апреля группировка «ЛНР» подтвердила второй случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории Луганщины. 

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