«ДНР» сообщила о третьем пациенте с COVID-19

В группировке «ДНР» сообщили о третьем лабораторно-подтвержденном случае заболевания COVID-19. По данным группировки, 62-летний мужчина в марте пересекал линию разграничения на Донбассе.



Также СМИ, подконтрольные «ДНР», сообщают, что пенсионер госпитализирован в инфекционное отделение, его состояние удовлетворительное, температура 37,1, кашля и одышки нет. Его супруга, пенсионерка, изолирована. У нее взяли анализы для теста на наличие вируса.



«Выявлен круг общения для изоляции и тестирования. Все контактировавшие с данными гражданами находятся в режиме самоизоляции. По месту проживания проведены противоэпидемиологические мероприятия», - говорится в сообщении.