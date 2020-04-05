За 3 дня нарушители карантина в ОРДО заплатили «ДНР» 1 млн рублей

Сумма штрафов, наложенная на нарушителей карантина в отдельных районах Донетчины за последние 3 дня, составила 1 млн 27 тысяч рублей (358 155 гривен), заявили в «МВД» группировки «ДНР».



«ДНР» ввела «административную ответственность» за нарушение условий карантина 2 апреля.



Согласно сообщению, за это время семеро человек нарушили режим самоизоляции. Еще 15 «админпротоколов» составлено в отношении представителей сферы торговли и общественного питания.

Группировка «ЛНР» объявила о четырех случаях коронавируса в ОРЛО, «ДНР» — о трех. При этом «ДНР» не называет города ОРДО, где зафиксирован коронавирус.



В Украине по состоянию на утро 5 апреля зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Из них 11 - на подконтрольной властям части Донбасса (8 в Донецкой и 3 в Луганской области).