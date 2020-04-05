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«ЛНР» сообщила о четырех заболевших коронавирусом

05 апреля 2020, 11:34

«ЛНР» сообщила о четырех заболевших коронавирусом

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории медиками были выявлены третий и четвертый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко в эфире телеканала «Луганск24».

Она отметила, что два новых случая были зафиксированы в Антраците и находящемся в 15 километрах от него Красном Луче (Хрустальный).

Второй заболевший, о котором сообщили в субботу также был из этих мест и контактировал с жителями обеих городов. Накануне там было введено ограничение на передвижение людей и транспорта.

По словам Пащенко, в отличие от первого пациента из Славяносербского района, эти люди «не соблюдали совершенно режим самоизоляции» после возвращения в ОРЛО.

«На сегодня можно предполагать, что количество заболевших [в этих городах] может быть больше», — подчеркнула она.

Пащенко также рассказала, что человек, «который привез инфекцию», не является социально активным, но его заболевшая коронавирусом жена работает в детском дошкольном учреждении. «Масштаб, который может привести к трагедии, можно только предположить», — добавила она.

По словам Пащенко, все выявленные пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

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