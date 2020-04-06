Ходаковский: Директора предприятий ОРДО ездят к Курченко

Украинский беглый бизнесмен Сергей Курченко, несмотря на долги перед донецкими предприятиями, продолжает контролировать все крупнейшие промышленные объекты на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом заявил бывший «секретарь Совета безопасности ДНР» Александр Ходаковский.



«Все директора всех предприятий: металлургических, угольных, — ездят к нему (Курченко — прим.) на доклад, на отчет, они подчиняются непосредственно ему, а кому подчиняются, естественно, тот и контролирует», — заявил он в интервью jpgazeta.ru.



По его словам, Курченко не рассчитывается за уголь и электроэнергию перед донецкими предприятиями, в связи с чем «ДНР» вывела его в тень.



«Это все игры, концерт для нищих показывают, а на самом деле он как был, так остался, все же схемы налаженные, реализация, выведение денег...», — утверждает боевик.

С весны 2017 года основные промышленные предприятия на неподконтрольной украинским властям территории находятся в зоне ответственности компании «Внешторгсервис», которую СМИ связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко. После событий на Майдане 2014 года Курченко скрывается от украинского следствия в России.



В ноябре 2019 года «Внешторгсервис» получила отсрочку на два года по выплате долга перед предприятиями и угольными шахтами на неподконтрольной Украине части Донбасса.