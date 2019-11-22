Компания Курченко получила двухлетнюю отсрочку по долгу за уголь Донбасса

Компания «Внешторгсервис», связанная с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, получила отсрочку на два года по выплате долга перед предприятиями и угольными шахтами неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом РБК рассказали два источника в угольных компаниях Донбасса и подтвердил источник, близкий к ВТС.



По информации одного из источников, долг ВТС перед подконтрольными группировками «ДНР/ЛНР» шахтами составляет около 8 млрд рублей: из них шахте «Комсомолец Донбасса» — более 5 млрд рублей, «Макеевуголь» — более 700 млн рублей, «Торезантрациту» — более 500 млн рублей, шахте «Засядько» — более 300 млн рублей.



Как рассказал другой собеседник, ВТС должен закупать не менее 400 тысяч угля в месяц, а вывозит 80 — 120 тысяч тонн. Компания, по его словам, за три года не отчисляла денег на капремонт металлургических предприятий.



Они отмечают, что ВТС провел реструктуризацию долга, в результате которой выплаты по нему начнутся только через два года с оплатой равными долями в течение четырех лет. Начисления процентов по долгу не предусмотрено.



В июле так называемая Ассоциация промышленников и недропользователей направила руководству группировки «ЛНР» жалобу от имени угольных предприятий на задолженность компании «Внешторгсервис» за поставленный уголь из-за чего прекратилась выплата зарплаты.