На Донетчине выявили коронавирус у медработницы

В Мирнограде Донецкой области у медработницы инфекционной больницы выявлен коронавирус. Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.



Девушка изолирована и находится в удовлетворительном состоянии.



Уточняется, что инфицированная не пользовалась общественным транспортом и добиралась на работу на личном автомобиле. В настоящее время ведется работа с контактными лицами.



Отмечается, что именно в этой больнице проходят лечение заболевшие коронавирусом.



В тоже время у остальных 21 работников больницы тест на коронавирус показал негативный результат, еще восемь человек ожидают результатов исследования.

В целом за минувшие сутки в Донецкой области было подтверждено два новых случая заболевания COVID-19. Также власти региона сообщили о первом выздоровлении.



Всего в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавируса COVID-19, из них 52 человека умерли, а 35 выздоровели.