«ДНР» заявляет уже о семи случаях коронавируса в ОРДО

Группировка «ДНР» заявила о новом случае коронавируса на подконтрольной ей территории. Диагноз подтвержден у 35-летнего местного жителя, который вернулся в отдельные районы Донецкой области (ОРДО) из России через подконтрольный боевикам КПВВ «Успенка».



Седьмой случай коронавируса зарегистрирован в ОРДО 8 апреля. Как утверждают в «минздраве ДНР», мужчина вернулся из РФ 4 апреля и находился на самоизоляции.



«В понедельник, 6 апреля, он обратился за медицинской помощью с симптомами вирусной инфекции, после чего был госпитализирован в больницу, его состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.



В «ДНР» заявляют, что родственники мужчины находятся в изоляции под наблюдением. Результаты их тестов на коронавирус ожидаются.

Группировка продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.



В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляют, что «ДНР» скрывает первый летальный случай от коронавируса, который произошел на подконтрольной ей территории.



На сегодня в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек. Из них 52 человека умерли, 35 — выздоровели.