«ДНР» скрывает случай смерти от коронавируса, заявили в Минреинтеграции

Группировка «ДНР» умалчивает первый летальный случай от коронавируса, который произошел на подконтрольной ей территории. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Там отметили, что «ДНР» признала факт наличия коронавируса у шести человек, но скрывает смертельный случай.



«По имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер гражданин, который инфицирован коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята», — утверждают в Минреинтеграции.



В министерстве также отмечают, что гражданское население оккупированных территорий лишено надлежащей медицинской помощи.

На прошлой неделе Международный комитет Красного креста отправил в ОРДЛО гуманитарную помощь, которая сдержала медицинские товары и средства личной гигиены. В МККК заявили, что уже до конца текущей недели направит на Донбасс новую партию гуманитарной помощи, в том числе и для борьбы с коронавирусом.



При этом, по данным МККК, группировки «ДНР»/«ЛНР» не подавали запрос на помощь в связи с коронавирусом.



Руководство «ДНР» рассказывает о помощи со стороны России тестами и консультацией медиков по коронавирусу. При этом группировка не называет имеющееся количество тестов для выявления COVID-19. Также не называются населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, и больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.