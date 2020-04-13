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«Казачьи патрули» появились еще в одном городе ОРЛО

13 апреля 2020, 22:08

«Казачьи патрули» появились еще в одном городе ОРЛО

«Казаки» вышли на патрулирование улиц в подконтрольной боевикам Кадиевке (бывш. Стаханов) Луганской области. Группировка «ЛНР» привлекает «казачьи дружины» к патрулированию якобы с целью противодействия коронавирусу.

В обязанности «казаков» входит соблюдение общественного порядка, пишет сепаратистский сайт ЛИЦ. Они патрулируют улицы ряда городов в отдельных районах Луганщины (ОРЛО) вместе с членами «полиции ЛНР».

Представители казачества в составе добровольных дружин вместе с правоохранителями вышли на

«Кроме того, с 11 апреля представители казачьих формирований принимают участие и в проверках объектов хозяйственной деятельности на предмет соблюдения требований чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии», — говорится в сообщении.

«Казачьи дружины» уже вышли на патрули в Красном Луче, Антраците, Ровеньках, Краснодоне, Свердловске и Алчевске.

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