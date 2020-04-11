В городах ОРЛО, где фиксируют коронавирус, появились «казачьи дружины»

В подконтрольных боевикам городах Луганской области появились отряды «казачьих дружин», созданных якобы с целью недопущения распространения коронавируса.



«Казачьи дружины» патрулируют блокпосты в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Краснодоне. На днях они появятся в Свердловске и Алчевске.



«В планах — открытие добровольных дружин и в других городах нашей Республики», — заявил советник главы группировки по вопросам казачества Сергей Юрченко сепаратистскому ресурсу ЛИЦ.



По его словам, на смену в каждом городе заступают около 20 — 30 казаков.

«ЛНР» признает наличие коронавируса у восьми жителей подконтрольной ей территории Луганской области. Часть пациентов с коронавирусом вернулись в ОРЛО из Москвы. В группировке сообщили, в каких именно городах есть пациенты: Луганск – 1, Антрацит – 2, Красный Луч – 2, Свердловск - 2, Славяносербский район – 1.