70% украинцев поддерживают продление карантина в случае обострения ситуации с COVID-19

70% украинцев поддерживают продление карантина в случае обострения ситуации с коронавирусом в Украине. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 10 — 12 апреля.



23% опрошенных наоборот — выступают против увеличения срока карантинных ограничений.



«Последних больше среди жителей Юга, бедных респондентов, сторонников партий Шария, "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Батькивщина"», — говорится в исследовании.



80% респондентов поддерживают возможное усиление карантина на время Пасхальных праздников, 75% — на время майских праздников.



Отмечается, что за последние 2 недели число тех, кто поддерживает введение штрафов за нарушение карантина, сократилось с 75% до 55%. Жесткие меры для нарушителей карантина, вплоть до лишения свободы, поддерживают лишь 25% опрошенных.



Опрос проводился среди совершеннолетней части населения страны за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине на утро вторника составляет 3372 человека. Из них 119 пациентов выздоровели, а 98 — умерли. За сутки было зафиксировано 270 новых случаев заболевания.