«ДНР» сообщила о ранении жительницы села под Донецком. Позже она погибла.

Обновлено. Позже в «ДНР» заявили, что пострадавшая скончалась от полученных ран.



В группировке «ДНР» сообщили о ранении жительницы села Спартак, что находится в северном пригороде Донецка.



Как сообщается, женщина 1955 г.р. вследствие обстрела получила пулевое ранение в область левой лопатки. Пострадавшая доставлена в больницу Донецка, где ей оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны боевиков.



По данным ООН, в результате обстрелов на Донбассе за март погибли двое гражданских. Получили ранения — 17.