ООН: В результате конфликта на Донбассе за март погибли двое гражданских. Получили ранения — 17

В период с 1 по 31 марта 2020 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало два случая гибели (мужчина и женщина) и 17 случаев ранения (восемь женщин, шестеро мужчин, две девочки и один мальчик) гражданских лиц вследствие вооруженного конфликта на Донбассе.



Этот показатель на 280% больше, чем за февраль 2020 года. Тогда был один погибший и четверо раненых. Также, это самое высокое количество месячных потерь с сентября 2019 года (двое погибших и 22 раненых).



В марте 2020 года все случаи гибели или ранения гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия и легкого вооружения были зафиксированы на территории Донецкой области. В январе и феврале 2020 года практически все подобные инциденты произошли в Луганской области.



Двое гражданских лиц погибли и 11 были ранены на территории, контролируемой группировкой «ДНР» территории, и трое гражданских лиц были ранены на территории Донецкой области, контролируемой украинским правительством.



Большая часть случаев гибели или ранения гражданских лиц была зафиксирована в трех местах: Горловка и Зайцево; западная часть Донецка и населенные пункты к западу от него (Красногоровка, Марьинка, Александровка, Старомихайловка и Сигнальное); и Докучаевск.



В отчете УВКПЧ ООН также отмечается, что среднемесячное количество таких случаев в первом квартале 2020 года увеличилось на 47,3% по сравнению с последним кварталом 2019 года (12 и 6,3 в среднем в месяц, соответственно).

7 апреля на Донбассе под обстрел попал автомобиль со съемочной группой телеканала «Украина». Осколками насквозь пробило боковое стекло автомобиля и кузов. Никто не пострадал.