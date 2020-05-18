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Рада разрешила телеканалу «Дом» вещать на Донбасс и Крым

Обновлено
19 мая 2020, 14:08

Рада разрешила телеканалу «Дом» вещать на Донбасс и Крым

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект № 2521 «О внесении изменений в закон «О системе иновещания Украины», которым регулируется вещание государственного канала «Дом» на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в приграничных районах. 

За документ  проголосовал 231 народный депутат во время заседания во вторник.

Законопроект вносит изменения в статьи 7 закона «О системе иновещания Украины», согласно которым этот телеканал должен согласовывать программную политику с уполномоченным органом.

Документ предусматривает, что телеканал сможет транслироваться в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с РФ или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции.

Как отмечается в пояснительной записке, цель принятия законопроекта — «устранение факторов, которые негативно влияют на развитие и системы иновещания Украины».

12 января государственный телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание. На его базе был создан телеканал «Дом», который вещает на временно неподконтрольные территории страны. Вещание канала на Донбасс и Крым началось в тестовом режиме с марта.

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