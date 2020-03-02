У Зеленского презентовали новый телеканал «Дом» для Донбасса и Крыма

В Киеве началась презентация государственного телеканала «Дом» для жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.



И.о. генерального директора телеканала «Дом» Юлия Островская отметила, что канал будет развлекательно-информационным, а в основу разработки сетки вещания был положен принцип «оптимистического ТВ». «Сам факт появления этого канала — это мощный месседж, что мы не забыли о жителях временно оккупированной территории», — подчеркнула она.



Тестовое вещание телеканала началось 29 февраля. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что сейчас телеканал доступен в формате цифрового эфирного вещания Т2. Спутниковой трансляции на данный момент нет, так как это связано с авторскими правами: пока «Дом» показывает только программы, фильмы и сериалы украинских медиагрупп (1+1 Медиа, StarLightMedia, Inter Media Group, «Медиа Группа Украина»), а собственного контента у канала еще нет. По словам Тимошенко, в ближайшие дни ожидается запуск новостной программы на телеканале. В интернете будет доступны программы собственного производства телеканала.



Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев отметил, что вчера в эфире телеканала был показан матч чемпионата Украины по футболу между луганской «Зарей» и донецким «Олимпиком». Ожидается также трансляция матчей сборной Украины по футболу.



Островская отметила, что сейчас у канала есть три корпункта рядом с оккупированными территориями. На вопрос журналистов, будет ли «Дом» отправлять своих журналистов на неподконтрольную территорию, Тимошенко ответил, что «сейчас это невозможно».