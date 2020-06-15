Рада в четверг рассмотрит законопроект Зеленского о референдуме

В четверг, 18 июня, народные депутаты рассмотрят в первом чтении президентский законопроект о народовластии через украинский референдум. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает «Интерфакс-Украина».



«В четверг, если все будет хорошо, мы сможем его рассматривать в первом чтении», — сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.



Он напомнил, что законопроект является неотложным.



Спикер также сообщил, что в четверг в повестку дня вносится доработанная программа действий правительства.



Он добавил, что Верховная Рада также рассмотрит и кадровые вопросы.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.