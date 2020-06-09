В Раде зарегистрирован законопроект Зеленского о народовластии путем референдума

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом сообщается на сайте парламента.



Документ является первым из анонсированных первым вице-спикером парламента Русланом Стефанчуком законопроектом из пакета инициатив о народовластии.



Законопроектом предусматриваются виды всеукраинского референдума по предмету: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины, решение вопроса общегосударственного значения, изменение территории Украины, утрата силы закона или отдельных его положений.



Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.



Также предметом плебисцита не могут стать решения в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии, отнесенные Конституцией и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.



На всеукраинский референдум может быть вынесен один вопрос. Решение, принятое на всеукраинском референдуме, может быть изменено исключительно на новом референдуме, но не ранее, чем через три года. Право голоса имеют все дееспособные граждане Украины, достигшие 18 лет. Проект предусматривает возможность организации электронного голосования.



Документ состоит из 13 разделов и 131 статьи.