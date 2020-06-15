«ДНР» репетирует военный парад в условиях COVID-19

Группировка «ДНР» репетирует военный парад, который проведет 24 июня в центре Донецка по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Кадры одной из репетиций были показаны в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».



Отмечается, что репетиции проходят утром и вечером. Для тренировок собраны 110 единиц боевой техники и 2100 боевиков.

Все участники планируемого парада во время репетиций носят маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В «Минздраве ДНР» утверждают, что средства защиты боевики меняют каждые два часа.



Также подчеркивается, что участники парада протестированы и случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено.



При этом не сообщается, какие были проведены тесты: лабораторные или быстрые. Если участники проходили лабораторное тестирование, то непонятно, как донецкой лаборатории в сжатые сроки удалось провести более двух тысяч исследований. Например, в конце мая отмечалось, что было проведено более трех тысяч лабораторных тестов на COVID-19 за все время.



Также остается неясным, пригласят ли на парад зрителей или ограничатся телевизионной трансляцией.

Парад ко Дню победы был перенесен с 9 мая на неопределенный срок из-за коронавируса.



После того, как президент России Владимир Путин поручил провести парад 24 июня, аналогичную дату назначила «ДНР». Двумя днями позже о проведении парада 24 июня также заявили в «ЛНР».



По состоянию на 15 июня в «ДНР» признают 833 случая заболевания коронавирусом. Из них 209 человек выздоровели, 38 скончались.