Путин поручил провести парад Победы в России 24 июня

Президент России Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне состоится 24 июня, передает «Интерфакс».



Президент РФ поручил главе Минобороны Сергею Шойгу обеспечить при проведении парада «самые строгие требования безопасности», чтобы свести возможные риски для участников к минимуму.



Также Путин сообщил, что акция «Бессмертный полк» и военно-морской парад пройдут в России 26 июля. Он допустил, что «Бессмертный полк» может быть перенесен еще на месяц, если сохранятся риски из-за эпидемии коронавируса.

Военный парад в РФ не состоялся 9 мая из-за эпидемии COVID-19.