Кириленко: В Донецкой области могут усилить карантин

Ситуация с ростом уровня заболеваемости коронавирусом в Донецкой области может привести к усилению карантинных мероприятий, если сохранится тенденция к росту заражений. Об этом председатель Донецкой государственной облгосадминистрации Павел Кириленко сказал на брифинге.



«Антирекорд по увеличению заболевших дает все основания в рамках ограничений, действующих усилить меры и поставить на более жесткий контроль за органами местного самоуправления по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе и с привлечением санитарных врачей их структурных подразделений», — сказал Кириленко.



По его словам, сейчас область по установленным критериям не подпадает под усиления карантинных мероприятий.



Он призвал жителей области соблюдать карантинных мероприятий.

За минувшие сутки на Донетчине выявили рекордное число заболевших коронавирусом — 42. Всего в регионе зафиксировано 334 заболевших коронавирусом. Из них 143 человека выздоровели. На лечении остается 185 человек.