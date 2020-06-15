Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кириленко: В Донецкой области могут усилить карантин

15 июня 2020, 22:34

Кириленко: В Донецкой области могут усилить карантин

Ситуация с ростом уровня заболеваемости коронавирусом в Донецкой области может привести к усилению карантинных мероприятий, если сохранится тенденция к росту заражений. Об этом председатель Донецкой государственной облгосадминистрации Павел Кириленко сказал на брифинге.

«Антирекорд по увеличению заболевших дает все основания в рамках ограничений, действующих усилить меры и поставить на более жесткий контроль за органами местного самоуправления по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе и с привлечением санитарных врачей их структурных подразделений», — сказал Кириленко.

По его словам, сейчас область по установленным критериям не подпадает под усиления карантинных мероприятий.

Он призвал жителей области соблюдать карантинных мероприятий.

За минувшие сутки на Донетчине выявили рекордное число заболевших коронавирусом — 42. Всего в регионе зафиксировано 334 заболевших коронавирусом. Из них 143 человека выздоровели. На лечении остается 185 человек.

ТЕГИ

Люди
Павел Кириленко
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня
17:42
«ЛНР» приговорила жителя Бердянска к 13,5 годам тюрьмы за «шпионаж»
12:54
«ДНР» репетирует военный парад в условиях COVID-19
11:49
Лазебная: У Киева нет данных о 150 тысячах пенсионеров в ОРДЛО
11:04
«ДНР»: Только один застройщик согласился вернуться в Донецк
10:14
В ОРДО не проводили исследования на COVID-19 за минувшие сутки
09:08
За сутки в Украине выявили 656 случаев коронавируса
22:06
Новые переговорщики от ОРДЛО в «Минске» и итоги забастовки на шахте «ЛНР». Главное за неделю
18:57
«ДНР» снижает уровень боевой готовности
10:28
«ДНР» подтвердила 6 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 833
21:50
Что с КПВВ и мирными переговорами? Новые детали ►
17:38
«ЛНР» заблокировала «Русскую весну» из-за протеста шахтеров
17:17
По Макеевке пронесся смерч, а в Донецке — гроза с градом
15:49
Забастовка на шахте «ЛНР»: Горняки поднялись на поверхность
12:08
В «ДНР» сообщили о 30 новых случаях коронавируса и трех смертях
все новости
23:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня
22:34
Кириленко: В Донецкой области могут усилить карантин
21:29
В Краматорске нашли похищенный в 2015 году БТР
20:47
В поселке на Луганщине нашли российские противопехотные мины
19:19
Что означает появление новых лиц в переговорах по Донбассу ►
17:53
В ОБСЕ призвали продолжить работу над возобновлением пересечения линии соприкосновения
17:42
«ЛНР» приговорила жителя Бердянска к 13,5 годам тюрьмы за «шпионаж»
17:21
Восстановление украинской юрисдикции и аудит в ОРДЛО. У Зеленского рассказали о сегодняшней встрече ТКГ
16:46
Кабмин предлагает «модернизировать диалог» с Россией по Донбассу
16:03
Суд назначил дату избрания меры пресечения для Порошенко
15:24
В Донецкой области умер седьмой пациент с коронавирусом
14:20
Кабмин определит, как регионы смогут ужесточать карантин
13:42
«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка»
12:54
«ДНР» репетирует военный парад в условиях COVID-19
12:37
Рада в четверг рассмотрит законопроект Зеленского о референдуме
все новости
ВИДЕО
Что означает появление новых лиц в переговорах по Донбассу ►
15 июня, 19:19
Что с КПВВ и мирными переговорами? Новые детали ►
13 июня, 21:50
По Макеевке пронесся смерч, а в Донецке — гроза с градом
13 июня, 17:17

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция