Антирекорд на Донетчине: 42 человека заразились коронавирусом за сутки

В Донецкой области выявили 42 случая заболевания коронавируса за воскресенье, 14 июня. Это новый антирекорд в регионе, сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, заразившиеся были выявлены в таких населенных пунктах:



• Краматорск — 8 (17-летняя девушка, женщины 22, 44, 45, 50 и 67 лет; мужчины 24 и 52 лет);

• Дружковка — 6 (13-летняя девушка, 38 летний мужчина и женщины 42, 48, 51 и 53 лет). Все взрослые — медработники;

• Марьинский район — 6 (трое мужчин: 55, 61 и 79 лет, один из них — медработник; три женщины: 45, 61 и 71 лет);

• Селидово — 4 (57-летняя женщина, 5-летний и 17-летний парни и 43-летний мужчина);

• Бахмут — 4 (женщины 41, 49, 72 и 80 лет);

• Бахмутский район — 2 (39-летняя женщина и 63-летний мужчина);

• Шаховская ОТГ — 2 (женщины 44 и 46 лет. Одна из них — медработница);

• Добропольский район — 2 (парень 13 и девушка 19 лет);

• Новогродовка — 2 (57-летний мужчина и 72 летняя женщина);

• Лиманская ОТГ — 2 (мужчины 62 и 74 лет);

• Соледарская ОТГ — 44-летняя женщина;

• Александровская ОТГ — 71-летний мужчина;

• Авдеевка — 33-летняя женщина;

• Константиновка — 73-летний мужчина.



Таким образом, на Донетчине всего выявлено 334 заболевших коронавирусом. Из них 143 человека выздоровели, а 6 — умерли. На лечении остается 185 человек.