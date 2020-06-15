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Антирекорд на Донетчине: 42 человека заразились коронавирусом за сутки

15 июня 2020, 07:55

Антирекорд на Донетчине: 42 человека заразились коронавирусом за сутки

В Донецкой области выявили 42 случая заболевания коронавируса за воскресенье, 14 июня. Это новый антирекорд в регионе, сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко. 

Так, заразившиеся были выявлены в таких населенных пунктах:

• Краматорск — 8 (17-летняя девушка, женщины 22, 44, 45, 50 и 67 лет; мужчины 24 и 52 лет);
• Дружковка — 6 (13-летняя девушка, 38 летний мужчина и женщины 42, 48, 51 и 53 лет). Все взрослые — медработники;
• Марьинский район — 6 (трое мужчин: 55, 61 и 79 лет, один из них — медработник; три женщины: 45, 61 и 71 лет);
• Селидово — 4 (57-летняя женщина, 5-летний и 17-летний парни и 43-летний мужчина);
• Бахмут — 4 (женщины 41, 49, 72 и 80 лет);
• Бахмутский район — 2 (39-летняя женщина и 63-летний мужчина);
• Шаховская ОТГ — 2 (женщины 44 и 46 лет. Одна из них — медработница);
• Добропольский район — 2 (парень 13 и девушка 19 лет);
• Новогродовка — 2 (57-летний мужчина и 72 летняя женщина);
• Лиманская ОТГ — 2 (мужчины 62 и 74 лет);
• Соледарская ОТГ — 44-летняя женщина;
• Александровская ОТГ — 71-летний мужчина;
• Авдеевка — 33-летняя женщина;
• Константиновка — 73-летний мужчина.

Таким образом, на Донетчине всего выявлено 334 заболевших коронавирусом. Из них 143 человека выздоровели, а 6 — умерли. На лечении остается 185 человек.

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