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ОБСЕ зафиксировала соблюдение «режима тишины» на Донбассе три дня подряд

11 августа 2020, 08:52

ОБСЕ зафиксировала соблюдение «режима тишины» на Донбассе три дня подряд

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на протяжении трех дней подряд не фиксировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской области. Об этом говорится в свежем отчете миссии.

Речь идет о периоде с вечера 7 по вечер 9 августа.

При этом украинский штаб операции Объединенных сил фиксировал в этот период неприцельные обстрелы со стороны боевиков в сводках за 8 и 9 августа.

В последний раз нарушения «режима тишины» наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с вечера 5 по вечер 6 августа.

По данным СММ ОБСЕ, с 27 июля и до конца отчетного периода было зафиксировано в общей сложности 256 нарушений режима прекращения огня на Донбассе после вступления в силу дополнительных мер по контролю за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения.

Эти меры были согласованы Трехсторонней контактной группой 22 июля.

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