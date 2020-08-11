ОБСЕ зафиксировала соблюдение «режима тишины» на Донбассе три дня подряд

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на протяжении трех дней подряд не фиксировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской области. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



Речь идет о периоде с вечера 7 по вечер 9 августа.



При этом украинский штаб операции Объединенных сил фиксировал в этот период неприцельные обстрелы со стороны боевиков в сводках за 8 и 9 августа.



В последний раз нарушения «режима тишины» наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с вечера 5 по вечер 6 августа.



По данным СММ ОБСЕ, с 27 июля и до конца отчетного периода было зафиксировано в общей сложности 256 нарушений режима прекращения огня на Донбассе после вступления в силу дополнительных мер по контролю за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения.



Эти меры были согласованы Трехсторонней контактной группой 22 июля.