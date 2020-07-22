«Прорыв в работе». ТКГ согласовала новые договоренности о прекращении огня на Донбассе

Трехстороння контактная группа на сегодняшнем заседании, приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Они вступят в силу с 27 июля.



Об этом сообщают Офис президента Украины и глава делегации России в ТКГ Борис Грызлов.



«Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ», — отмечается в сообщении Офиса президента. Также на Банковой назвали принятое решение «прорывом в работе ТКГ».



Ожидается, что с понедельника вступят в силу приказы военного командования Украины и поддерживаемых РФ группировок «ДНР»/«ЛНР» о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.



Из-за пандемии коронавируса переговоры по Донбассу в Минском формате проходят в режиме видеоконференции.