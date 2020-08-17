Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ситуация на КПВВ: в сторону Донецка пропущено почти 200 человек

17 августа 2020, 14:45

Ситуация на КПВВ: в сторону Донецка пропущено почти 200 человек

Сегодня, 17 августа, группировка «ДНР» на один день возобновила работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко сообщила «Новостям Донбасса», что по состоянию на 14:00 пропущено 9 автомобилей и 78 человек, которые прибыли со стороны неподконтрольной территории.

В сторону неподконтрольного властям Донецка пункт пропуска пересекли 8 машин и 198 человек.

В ГПСУ подчеркнули, что боевики пропускают людей медленно в сторону украинского КПВВ.

Выехать из Донецка можно при наличии регистрации (прописки) на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые составляет штаб «ДНР» по коронавирусу. При этом прибывшие обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.

В свою очередь пропущенные на подконтрольную Украине территорию должны пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». Если у граждан нет возможности установить это приложение, то их отправляют на обсервацию в одно из медицинских учреждений региона.

Желающих попасть на неподконтрольную территорию украинские пограничники предупреждают, что лучше пересекать КПВВ, если они уверены, что их пропустят на той стороне. Иначе эти люди могут застрять в «серой зоне» или же будут вынуждены отправиться на самоизоляцию (обсервацию) при возвращении на подконтрольную Украине территорию.

Пропуск через блокпост «ДНР» «Еленовка» осуществляется с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00. Сейчас пункт пропуска «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Боевики по-прежнему блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». Сегодня днем там через линию разграничения прошли на подконтрольнкю Украине территорию 947 человек, а 522 человека проследовали в сторону неподконтрольного Луганска.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Еленовка КПВВ Новотроицкое
Прочее
Ситуация на КПВВ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:45
Ситуация на КПВВ: в сторону Донецка пропущено почти 200 человек
13:16
В Донецк прибыла глава миссии Красного Креста в Украине
23:45
Донбасс. Итоги недели 10 – 16 августа
17:05
Боевики отказали в проезде ОБСЕ под Донецком и у неподконтрольного участка границы
15:11
Правозащитники зафиксировали кадровые изменения в ОРДЛО
13:49
«ДНР»: Из-за возгорания на шахте «Комсомолец Донбасса» эвакуировали почти 600 человек
12:52
ОБСЕ видела движение авто, людей и поезда у неподконтрольного участка границы на Луганщине
10:36
«ДНР» зарегистрировала шесть новых случаев коронавируса
10:01
«ЛНР» заявила об одной смерти от коронавируса
21:30
Выборы на Донбассе. К чему готовиться? ►
19:23
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 17 августа
16:18
«ДНР» проведет линейки на 1 сентября, несмотря на COVID-19
10:53
Коронавирус в ОРДЛО: За сутки 2 человека умерли, у 29-ти подтвердился COVID-19
21:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
15:24
«Едут очень медленно». Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» сегодня днем
все новости
14:45
Ситуация на КПВВ: в сторону Донецка пропущено почти 200 человек
13:49
Зеленский присвоил погибшему Кузьме Скрябину звание Героя Украины
13:29
Экспорт продукции из Донецкой области упал на 23%
13:16
В Донецк прибыла глава миссии Красного Креста в Украине
12:35
«Шахтер» хочет и дальше проводить матчи на «Олимпийском» в Киеве
11:58
Российский телеканал показал интервью с «вагнеровцами», которых передала Беларусь. Их назвали «бывшими военными»
11:42
За сутки в ВСУ — 3 новых случая COVID-19
10:58
Автомобиль журналистов «Схем» сожгли неизвестные. У Зеленского отреагировали
10:52
За сутки на Луганщине выявили 6 случаев COVID-19
10:18
В России заметили грузовики силовиков, которые движутся в сторону Беларуси
09:23
Ляшко: Выборы перенесут, если половина страны попадет в «красную» зону карантина
09:10
В Украине выявили 1464 заболевших коронавирусом за сутки
08:53
Тихановская заявила о готовности стать «национальным лидером» Беларуси
08:08
Штаб: Обстрелов на Донбассе в воскресенье не было
23:45
Донбасс. Итоги недели 10 – 16 августа
все новости
ВИДЕО
Выборы на Донбассе. К чему готовиться? ►
15 августа, 21:30
Кондиционеры способствуют распространению коронавируса? Вот что известно ►
12 августа, 12:18
В Беларуси продолжаются протесты. Снова начались задержания
11 августа, 22:03

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция