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«ДНР» назвала условия въезда в ОРДО: включение в список и двухнедельная обсервация

22 июня 2020, 15:06

«ДНР» назвала условия въезда в ОРДО: включение в список и двухнедельная обсервация

Въезд жителей ОРДО через украинский КПВВ на подконтрольную группировке «ДНР» территорию будет осуществляется по спискам, составленным представителями «штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщается на сайте dnr-online.

Кроме того, прибывшим необходимо будет провести двухнедельную обсервацию в одной из больниц «ДНР».

Для включения в списки необходимо одно из следующих оснований:

• прохождение лечения на территории ОРДО;
• прохождение обучения на территории ОРДО;
• для осуществления трудовой деятельности на территории ОРДО;
• при необходимости ухода за больным, проживающим на территории ОРДО;
• для воссоединения с семьей, проживающей на территории ОРДО.

Отмечается, что для включения в список «ДНР» необходимо подать заявку с указанием соответствующего основания для въезда и копий подтверждающих документов в электронном виде через телеграм-бот @ShtabDNR_bot или на адрес электронной почты [email protected]

При этом указанный телеграм-бот на данный момент не работает из-за превышения количества пользователей.

Штаб рассматривает заявку до 10 рабочих дней. Ответ придет на электронную почту или по телефону.

Сегодня, 22 июня, «ДНР» открыла пункт пропуска «Еленовка» на выезд, который связан с украинским КПВВ «Новостроицкое». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». В «ДНР» анонсировали, что работа «Еленовки» на въезд начнется 25 июня.

В конце марта пункты пропуска на Донбассе были закрыты как украинской стороной, так и группировками «Л-ДНР» из-за коронавируса. За это время между «ЛНР» и украинской стороной время от времени осуществлялся пропуск немногочисленных групп людей.

10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе: КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. При этом действуют карантинные ограничения: на подконтрольную Украине территорию пропускают лишь при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием мобильного приложения «Дій вдома», или обсервации. При этом «ЛНР» осуществляет частичный пропуск людей со своей стороны, а «ДНР» продолжает блокировать работу «Марьинки».

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