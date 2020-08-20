ОБСЕ: Участки разминирования на Донбассе еще не согласованы, но стороны к этому приблизились

Во время заседания Трехсторонней контактной группы 19 августа стороны «значительно приблизились» к соглашению по 20 участкам разминирования, но еще не подписали его. Об этом говорится в сообщении для печати спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.



Разработкой обновленного плана разминирования занимались участники заседания рабочей группы по безопасности.



«Они значительно приблизились к соглашению по 20 участкам разминирования, в том числе возле контрольных пунктов въезда-выезда», — заявила Грау.



Она призвала участников заседания ТКГ подписать и выполнить это соглашение, «не выдвигая дополнительных условий». «Нельзя забывать о том, что речь идет о жизни людей», — подчеркнула представительница ОБСЕ на переговорах.

Ранее в Офисе президента Украины по итогам заседания ТКГ заявили, что в группе по безопасности «были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования».



Однако в поддерживаемой Россией группировке «ДНР» заявили, что стороны приблизились к согласованию участков разминирования. При этом там выдвинули дополнительное условие. «ДНР» ожидает от украинской делегации получения подтверждения об обязательстве обратиться к Верховной Раде с запросом об отмене четвертого пункта постановления о назначении местных выборов. Россия и «Л-ДНР» называют этот пункт постановления таким, который нарушает Минские соглашения.