Путин прибыл в аннексированный Крым. Там отдыхает его кум Медведчук

Президент России Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым, где на автомобиле проехал по новому участку трассы «Таврида». Кадры этого были показаны по телеканалу «Россия 24».

В начале августа в Крым из Киева приехал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, который является кумом Путина. В пресс-службе политика тогда заявили, что Медведчук с семьей прибыл туда на отдых.



«Новости Донбасса» сегодня обратились к пресс-секретарю Медведчука Олегу Бабанину с вопросом, до сих пор ли политик отдыхает в Крыму. Бабанин ответил, что у него нет новой информации, кроме той, которую он сообщал ранее.



На вопрос, возможна ли встреча Путина с Медведчуком, пресс-секретарь депутата ОПЗЖ также ответил, что у него нет информации об этом.

В предыдущий раз Путин был в Крыму 20 июля. Он принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. В Министерстве иностранных дел Украины осудили визит Путина на полуостров и назвали его незаконным.