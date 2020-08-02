Медведчук приехал в аннексированный Крым

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь», кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко в воскресенье приехали в аннексированный Крым. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на два источника.



Отмечается, что Медведчук с Марченко и еще несколькими людьми на автомобиле Mercedes в 14:30 въехали на полуостров через пункт пропуска «Каланчак».



Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил «Крым.Реалиям», что политик находится в Крыму.



«Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму», — сказал Бабанин.



По данным «Крым.Реалии», семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после аннексии полуострова Россией. Две фирмы — ООО «Таврия-инвест» и ООО «Фирма Укрснаб» — в поселке Гаспра записаны на жену Медведчука Оксану Марченко.



Также согласно декларации Медведчука, его супруга Марченко имеет земельный участок в Оползневом под Ялтой площадью более пяти тысяч квадратных метров, а также дом с хозпостройками.



В СМИ показывали роскошную резиденцию Медведчуков возле Симеиза. Она стала известной после того, как там в 2012 году встречали с шампанским Владимира Путина. Газета «Зеркало недели» писала, что эта резиденция была построена на месте противотуберкулезного санатория имени Баранова.







В 2018 году Медведчук заявил российскому телеканалу «ТВ Центр», что продолжает ездить отдыхать в аннексированный Крым.



Крымская земля из декларации Медведчука и других украинских топ-политиков попадает в перечень территорий, которыми, согласно указу президента России Путина, не могут владеть иностранные граждане. Российские власти обязывают продать участки гражданам РФ либо российским компаниям, или они могут быть выкуплены государством.



Журналисты также пытались выяснить у Медведчука, какой в связи с этим будет судьба его семейного имения на крымском побережье, но он не ответил на запрос.



Медведчук после аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта на Донбассе неоднократно летал в Москву, несмотря на закрытое авиасообщение с РФ.



Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь», среди которых был и Медведчук.



В прошлом году аннексированный Крым посетил соратник Медведчука по ОПЗЖ Нестор Шуфрич.