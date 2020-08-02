Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Медведчук приехал в аннексированный Крым

02 августа 2020, 21:44

Медведчук приехал в аннексированный Крым

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь», кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко в воскресенье приехали в аннексированный Крым. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Медведчук с Марченко и еще несколькими людьми на автомобиле Mercedes в 14:30 въехали на полуостров через пункт пропуска «Каланчак».

Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил «Крым.Реалиям», что политик находится в Крыму.

«Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму», — сказал Бабанин.

По данным «Крым.Реалии», семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после аннексии полуострова Россией. Две фирмы — ООО «Таврия-инвест» и ООО «Фирма Укрснаб» — в поселке Гаспра записаны на жену Медведчука Оксану Марченко.

Также согласно декларации Медведчука, его супруга Марченко имеет земельный участок в Оползневом под Ялтой площадью более пяти тысяч квадратных метров, а также дом с хозпостройками.

В СМИ показывали роскошную резиденцию Медведчуков возле Симеиза. Она стала известной после того, как там в 2012 году встречали с шампанским Владимира Путина. Газета «Зеркало недели» писала, что эта резиденция была построена на месте противотуберкулезного санатория имени Баранова.



В 2018 году Медведчук заявил российскому телеканалу «ТВ Центр», что продолжает ездить отдыхать в аннексированный Крым.

Крымская земля из декларации Медведчука и других украинских топ-политиков попадает в перечень территорий, которыми, согласно указу президента России Путина, не могут владеть иностранные граждане. Российские власти обязывают продать участки гражданам РФ либо российским компаниям, или они могут быть выкуплены государством.

Журналисты также пытались выяснить у Медведчука, какой в связи с этим будет судьба его семейного имения на крымском побережье, но он не ответил на запрос.

Медведчук после аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта на Донбассе неоднократно летал в Москву, несмотря на закрытое авиасообщение с РФ.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь», среди которых был и Медведчук.

В прошлом году аннексированный Крым посетил соратник Медведчука по ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

ТЕГИ

Люди
Виктор Медведчук Оксана Марченко
Места
Крым

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:45
Смена переговорщика в ТКГ и жертвы во время перемирия. Главное за неделю
21:18
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в понедельник
12:34
«ДНР» заявила о двух случаях смерти и четырех новых пациентах с COVID-19
22:05
Перемирие на Донбассе. Итоги первой недели ►
12:18
В Донецке возник пожар на шахте имени Калинина
11:36
«ДНР» сообщила о 30 новых случаях заболевания COVID-19 и одной смерти
11:00
ОБСЕ зафиксировала военные грузовики у границы с Россией на Донбассе
00:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 июля
21:30
Самоизоляция остается. В ГПСУ уточнили правила пересечения КППВ с 1 августа
19:47
ВВС нашла захоронения российских военных, погибших на Донбассе
16:19
«ДНР» назвала число заявок на пересечение пунктов пропуска
13:06
День открытой «Еленовки»: люди пересекают КПВВ под Донецком
10:38
«ДНР» заявила о 23 новых случаях COVID-19 и трех смертях
09:30
«ЛНР» заявила о трех новых случаях COVID-19
23:31
У Минэкологии нет точных данных о радиации в почве вблизи шахт «ДНР»
все новости
21:45
Смена переговорщика в ТКГ и жертвы во время перемирия. Главное за неделю
21:44
Медведчук приехал в аннексированный Крым
21:18
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в понедельник
16:40
В МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсацию за катастрофу самолета МАУ
14:48
В ВСУ за сутки — 23 новых случая коронавируса
13:07
ОБСЕ: В первый день перемирия на Донбассе ранили гражданского
12:34
«ДНР» заявила о двух случаях смерти и четырех новых пациентах с COVID-19
11:32
За сутки в Украине коронавирус выявили у более тысячи человек
11:17
Кравчук: «ДНР/ЛНР» должны четко определить свое видение о будущем ОРДЛО
10:28
Кравчук: Без США добиться мира на Донбассе будет сложно
09:19
ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений «режим тишины» с начала перемирия
08:12
В зоне ООС выясняют обстоятельства травмирования двух бойцов
22:05
Перемирие на Донбассе. Итоги первой недели ►
17:28
Торецк снова без воды из-за порыва водовода в «серой зоне»
16:55
В поезде «Мариуполь — Киев» мужчина избил и пытался изнасиловать женщину
все новости
ВИДЕО
Перемирие на Донбассе. Итоги первой недели ►
01 августа, 22:05
«Схемы»: Кортеж Зеленского нарушает правила, а Ермак ездит с номерами прикрытия, хотя такого права не имеет
31 июля, 10:26
Жилье переселенцам в 2020 году: все, что нужно знать ►
31 июля, 09:09

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция