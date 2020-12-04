Донецкие пенсионеры и карантин: Оставаться дома без денег или поехать за выплатами в неизвестность?

Пенсионеры из отдельных районов Донбасса, которые получают украинские выплаты, уже несколько месяцев живут в режиме жесткой экономии. Разумеется, не все. Проблема коснулась в основном тех, кто не получает выплаты от группировок «Л-ДНР», живет один, не может самостоятельно передвигаться, ухаживает за больными родственниками или вынужден тратить много денег на лечение своих болезней. Особенно тяжело пришлось тем, кто столкнулся со всеми этими бедами в пределах одной семьи или даже одного человека. Причиной, по которой многие донецкие и луганские пенсионеры «затянули пояса» еще туже, стали карантинные меры при выезде на подконтрольную территорию, куда пенсионеры регулярно ездят за выплатами.



Василий, которому 67 лет, не может долго самостоятельно ходить. Он мало ходит из-за травмы бедра и спины, которую получил на макеевском заводе несколько лет назад. Но в инвалидное кресло мужчина пока не садится. Чтобы получить пенсию или пройти идентификацию в банке, он обычно выезжал не сам, а с дочерью. То есть, на дорогу приходилось тратить в два раза больше денег. К тому же, для проезда через КПВВ дочь нанимала частного перевозчика, что гораздо дороже, чем на автобусе с несколькими пересадками. На время карантина в семье решили не ездить за пенсией Василия – слишком много рисков. Так что уже более 8 месяцев мужчина не получает украинскую пенсию. При этом он признается, что несколько лет назад оформил выплаты от группировки «ДНР» и сегодня получает около 5 тысяч рублей в месяц (1 700 гривен).



«Дочь меня не оставила, помогает. Но я чувствую себя обузой. За свои пенсионные я хотя бы часть лекарств покупал, внуку конфету какую-нибудь… А теперь приходится экономить. Местной пенсии, без помощи родных, мне бы хватило разве что на еду. И скорее всего, без мяса», - рассуждает пенсионер из Макеевки.

История Василия – среди тысяч похожих, но у каждой свои особенности. Для многих то, что в обычной жизни было необходимым, стало дефицитом – в основном это лекарства и медикаменты.



На неподконтрольной территории уже давно действуют конторы, которые обналичивают деньги с украинских пенсионных карт. Это не просто дорогая услуга (10%, а то и 15% от суммы), но еще и рискованная. И даже если пенсионер совсем отчаявшись обратится в такой «центр», ему смогут помочь только, если он ранее лично оформил доступ к онлайн-банкингу на подконтрольной территории. Человек должен предоставить конфиденциальную информацию: реквизиты и пин-код банковской карты. А это большой риск, ведь процедура от начала до конца «серая».



В карантин поехать за пенсией стало сложнее, а для многих – нереально



С марта по ноябрь из-за пандемии коронавируса (Covid-19) контрольные пункты пропуска (КПВВ) на Донбассе несколько раз закрывались, работали далеко не в полную силу, да еще и с такими условиями, которые может выполнить далеко не каждый пенсионер. Это и наличие смартфона с приложением «Дій вдома», и обязанность пройти двухнедельную самоизоляцию или обсервацию, и расписка о невъезде обратно домой до тех пор, пока «ДНР» не решит иначе. Нужно жить где-то две недели, если на подконтрольной территории нет родственников или знакомых, тратить деньги на аренду и еду, а для многих эти расходы равны сумме месячной пенсии, за которой пожилые люди раньше выезжали из ОРДЛО на день-два. Некоторые справлялись и за сутки.



Минимум раз в два месяца пенсионеры должны лично приезжать за выплатами через линию соприкосновения. Они не могут поручить это третьему лицу по доверенности. Летом, когда карантин не был столь жестким, за месяц через КПВВ в среднем проходили по 15 тысяч человек. Это в 80 раз меньше, чем до начала пандемии.

По данным Донецкого областного управления «Ощадбанка», всего на Донетчине 274 тысячи пенсионеров-переселенцев. Из них 112 тысяч из них имеют просроченные карты. Эти карты уже перевыпущены автоматически и находятся в отделениях «Ощадбанка», но их оттуда никто не забирает. Скорее всего, эти люди ждут окончания карантина.



«Ощадбанк» отсрочил прохождение идентификации до 1 января 2021 года и дал еще 60 дней после окончания карантина. То есть картами можно пользоваться дистанционно, если на них есть деньги. В банке уже не раз сообщали, что пенсии продолжают накапливаться и пенсионеры смогут получить их позже. До Нового года без острой необходимости не нужно пересекать КПВВ для подтверждения переселенческой регистрации, чтобы тем самым продлить срок действия карт. Вот только что делать тем пенсионерам, которым эти выплаты жизненно необходимы?



«Отвязать» справку переселенца от выплаты пенсии Рада по-прежнему не может

Международные гуманитарные организации по-прежнему призывают Украину окончательно отграничить выплаты пенсий от регистрации внутренне перемещенных лиц. В Мониторинговой миссии ООН по правам человека отмечают, что для этого Верховной Раде достаточно проголосовать за проект закона 2083-д, который уже год ожидает рассмотрения.

Но правозащитники считают, что в условиях пандемии одного принятия закона и противоэпидемиологических мер недостаточно. Пожилые люди относятся к группе риска – из-за хронических болезней они тяжело переносят Covid-19. Это значит, что людей нужно обезопасить, но при этом не ограничивать их в праве на получение своих выплат. В организации Human Rights Watch считают, что украинское правительство должно увеличить интервалы между обязательными приездами на подконтрольную территорию, ввести дистанционные процедуры через интернет, которые облегчили бы получение пенсионных выплат через уполномоченного представителя, а группировки «Л-ДНР» в свою очередь должны отменить тотальный запрет на поездки, особенно в отношении пенсионеров.



Кто должен получать украинскую пенсию, по мнению чиновников?



По данным министерства социальной политики, до 2014 года в Донецкой и Луганской областях было зарегистрировано 1,2 миллиона пенсионеров. В 2015-2018 годах количество внутренне перемещенных лиц, которые получали пенсии, составляло 956 тысяч. После того как украинское правительство ввело ряд процедур (идентификация, верификация, проверки), осталось всего 634 тысячи тех, кто постоянно получают пенсионные выплаты.



Не так давно министр социальной политики Марина Лазебная высказала мнение, что жители неподконтрольных территорий Донбасса, которые имеют право на украинскую пенсию, должны ее получать без обременительных процедур.

«Но я думаю, что, если были какие-то усложнения процедурного характера, какие-то преграды – их нужно снимать. И я очень рада, что сегодня вице-премьер-министр [Алексей Резников] думает об этом. И когда при КПВВ открываются Центры предоставления административных услуг, там также должен присутствовать Пенсионный фонд. Нужно создавать условия. Не нужно говорить – сначала приезжай, зарегистрируйся [как ВПЛ], а потом получай. К людям нужно относиться по-человечески».

Правда, Лазебная придерживается все той же логики, что и ее предшественники: донецкие и луганские пенсионеры смогут получать украинские пенсии при условии, что лично приедут на подконтрольную территорию и обратятся в Пенсионный фонд.



То есть пока в украинском правительстве делают ставку на современные сервисные центры в районе КПВВ, где помимо админуслуг, жители ОРДЛО смогут получить и выплаты. Один из таких сервисных центров обустроен в Счастье. Но из-за позиции «ЛНР» луганчане и дончане до сих пор не смогли испытать возможности нового украинского КПВВ – проезд закрыт.

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