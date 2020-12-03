COVID-19 в Донецке: «ДНР» говорит, что «все под контролем», но лекарств и медиков не хватает

Коронавирусом переболело уже около 3% населения Украины, считает Центр общественного здоровья Минздрава. Но в эту статистику не входит число тех, кто заболел COVID-19 в отдельных районах Донбасса.



Украинские правозащитники не исключают, что группировки «Л-ДНР» скрывают реальные цифры заболевших в Донецке и Луганске. В октябре по неофициальным данным Офиса украинской омбудсвумен, общее количество случаев заболеваний COVID-19 в ОРДЛО могло составлять не менее 14 тысяч в то время как «Л-ДНР» подавали другие цифры: от 5 тысяч до 6 тысяч в отдельных районах Донетчины и от 1 тысячи до 2 тысяч в отдельных районах соседней Луганщины.



Все это время в ОРДЛО, как и на свободной территории Украины, сохранялся масочный режим, людей предупреждали о социальной дистанции. Но более жесткий контроль за соблюдением этих и других правил наступил с приходом холодов, когда количество заболевших начало расти по всей Украине. Все три осенних месяца в «Л-ДНР» не раз сигнализировали о проблемах в борьбе с пандемией, но ближе к декабрю на местных пропагандистских телеканалах и сайтах стало появляться все больше сообщений о том, что так называемой власти удалось снизить количество заболеваний, а о полном локдауне в новогодние праздники там пока не задумываются. Правда, на днях глава группировки «ДНР» Денис Пушилин все же поручил больницам контролировать ситуацию с наличием кислорода в праздничные и послепраздничные дни.



«Этот вопрос надо решать уже сейчас, чтобы не получилась такая же ситуация, как с обеспеченностью лекарственными препаратами», – заявил Пушилин.



То есть, пока «ДНР» не вводит жестких ограничений, но ждет всплеск заболеваний после праздников.



Пожалуй, одним из самых действенных способов борьбы с распространением COVID-19 в «Л-ДНР» посчитали закрытые пункты пропуска на линии соприкосновения. Для жителей Донецка и Луганска проезд в сторону России и обратно все это время был и пока остается более свободным и комфортным, чем через КПВВ на Донбассе. Это очередной маневр прокси-организаций по интеграции с Ростовской областью, где по логике деятелей «Л-ДНР» люди не могут заразиться коронавирусом.



Какие проблемы в отдельных районах Донбасса вскрыл коронавирус?



В Донецке в середине октября работники акушерско-гинекологического корпуса Центральной городской больницы № 3 буквально взбунтовались из-за того, что их отделение перепрофилировали для работы с пациентами, больными COVID-19. Медики отказались работать без специальных защитных костюмов и оборудования. О минизабастовке на территории больницы украинским СМИ удалось узнать только благодаря тому, что кто-то из очевидцев записал происходящее на видео. Ни эти кадры, ни другие, на которых бы дали слово возмущенным врачам и медсестрам, не попали в сюжеты местного телевидения. Журналисты, которые работают под контролем «ДНР», показали проблему иначе: проблема была, но защитные костюмы вот-вот подвезут.



Местные профильные предприятия и те, что работают при исправительных колониях сегодня продолжают шить защитные костюмы, маски, изготавливать антисептики, но этого недостаточно. Внутренний производственный «цех» не может сегодня обеспечить ОРДО всем необходимым, ведь нужны медикаменты, тесты, бактерицидные облучатели, концентраторы и другие специфические вещи, которые помогают врачам защищаться при контакте с пациентами. Их привозят из России в качестве «гуманитарной помощи».



Спекулянты зарабатывают на лекарствах



В больницах наблюдается дефицит лекарств для пациентов с коронавирусом. Их не хватает в больницах Дебальцево, Докучаевска, Зугрэса, Макеевки и Донецка.



По данным так называемого «минздрава ДНР», госпитальные базы обеспечены лекарствами всего на 15%-35%. В дефиците дорогостоящие комбинированные антибактериальные препараты, препараты для проведения сопроводительной терапии и, например, такие специфические медикаменты, которые борются с образованием тромбов в крови – они важны, потому что одно из серьезных осложнений при коронавирусе – это сгущение крови и тромбоз, от которого пациент может умереть.



Местные жители сообщают, что в Донецке появились скупщики, которые покупают антибиотики в аптеках в большом количестве, и затем продают через объявления в соцсетях, но гораздо дороже.



Например, антибиотик азитромицин, который в Донецке врачи назначают ряду больных, в том числе пациентам с коронавирусом, в аптеке стоит 153 рублей (59 гривен по местному курсу), а скупщики продают по 350 рублей, то есть по 135 гривен). В ряде других аптек азитромицин стоит еще дешевле – от 50 до 100 рублей (или от 19 до 40 гривен).



Правда, мнения о том, справедливы ли цены на дефицитные лекарства, разделились среди пользователей соцсетей. Одни убеждены, что «ДНР» обязана контролировать цены в столь сложный период даже в частных аптеках. Другие считают, что даже такие дорогие лекарства не будут лишними, потому что других нет, а лечиться чем-то надо.



Проблемы с поставками лекарств так называемые «власти» в Донецке связывают с дефицитом на рынке России.



В ноябре одна из активных членов «ДНР» Анастасия Селиванова описала ситуацию с нехваткой лекарств. Она утверждает, что ее семья столкнулась с проблемами при лечении коронавируса в донецких реалиях.



«Каждый день родным выносят список лекарств на день. Медикаменты нужно быстренько купить, положить в пакет листочек с фамилией больного и отдать санитарке на первом этаже. "Быстренько купить" не получалось. Лекарства искали долго, в аптеках был дефицит», – написала Селиванова в соцсети.



Он затронула не только тему нехватки лекарств, но и постоянного стресса, в котором приходится работать медикам: «В один из дней лекарства мы привезли только к вечеру. Санитарка внизу стала ругаться, что время передач закончилось. Мы с сестрой попытались ей пояснить, что целый день искали лекарства и не могли приехать раньше… Но она нас не слышала, продолжая кричать, что наши проблемы ее не касаются, и ничего передавать она никому не будет… Передо мной стоял обычный уставший человек в белом халате, который работает на износ, каждый день принимая по скорой умирающих больных… Секундная пауза возникла между нами, она поменялась в лице и заплакала…».



Врачи не только устают. Их не хватает, они тоже болеют



Нагрузка на врачей в Донецке, Луганске, впрочем, как и по всей Украине, как по всему миру, колоссальная. Один врач в Макеевке может обслуживать более 20 пациентов. В донецкой больнице Калинина говорят, что по два врача дежурят сутки, после чего их сменяют коллеги. Вместе с врачами дежурят 4 медсестры. Каждые четыре часа врачи сменяют друг друга в «красной зоне» больницы, то есть там, где лечатся пациенты с коронавирусом.



Нехватка узких специалистов наиболее остро проявилась на фоне пандемии, ведь за последние шесть лет многие врачи покинули неподконтрольные города. До пандемии жители отдельных районов Донбасса могли выехать на лечение в подконтрольные города. Сегодня эта возможность стала почти нереальной, несмотря на то, что причиной для проезда через КПВВ могут быть операция или лечение.



Среди медиков в Донецке не хватает терапевтов, ведь нужно дежурить круглосуточно. Также не хватает врачей-анестезиологов. Месяц назад в «ДНР» заявили, что привлекают студентов медуниверситета, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. К слову, коронавирусом уже переболели 280 донецких медработников, еще 593 врачей продолжают лечение – это статистика «ДНР». Какова реальная картина, остается лишь догадываться.



Сами врачи говорят, что им тяжело справляться с такой нагрузкой. Особенно, если учесть, что не всегда есть защитные костюмы, большой риск для здоровья и жизни, а денежного стимула не хватает. К началу декабря врачи в ОРДЛО не получили доплаты даже за октябрь.

На фото врачи одной из горловских больниц получили защитные костюмы. Ноябрь, 2020 год

Донецк – крупный город и до 2014 года был областным центом, в котором больницы старались оснащать хорошим оборудованием, и в целом развивать медицину. Но сегодня та территория не может существовать без донора. На эту иглу Донецк подсадила Россия.



Кроме России в отдельные районы Донбасса помощь передавали Международный комитет Красного креста, ООН, правительство Швейцарии. Помощь от украинского правительства «Л-ДНР» отвергают.





Сезонные заболевания сделали еще хуже



Сегодня донецкие и луганские медики не скрывают, что в больницах по-прежнему есть сложности с тестированием на COVID-19, все так же не хватает врачей и средств защиты. В отдельных районах Донбасса лаборатории долгое время не справлялись с потоком исследований на коронавирус.



В Луганске с наступлением осенних холодов в больницы начали поступать пациенты с сезонными заболеваниями – ОРВИ, гриппом, пневмонией. Из-за этого новых больных не госпитализировали, отправляя лечиться домой. Яркий негативный случай произошел в больнице Луганска №1.



Отец женщины заболел двусторонним воспалением легких. Она рассказала, что скорая приехала спустя лишь 5 часов после вызова. Медики отвезли отца в горбольницу, где его отказались госпитализировать, а отправили лечиться дома. При этом разъяснения женщине по поводу больного пневмонией предоставляли хирург и гинеколог, они же принимали решение об отказе оставить мужчину на лечение в больнице. Хирург объяснил, что из так называемого «минздрава ЛНР» поступил приказ не госпитализировать больных.

Видео опубликовано в октябре 2020 года



Но для больных и их родственников подобный аргумент неприемлем – каждый имеет право на достойное лечение, и в конце концов, в любом цивилизованном обществе, подобная проблема должна решаться цивилизованно. Но все, что врачи смогли посоветовать женщине – вызвать «скорую» еще раз, если отцу станет плохо. При этом тогда же было озвучено, что «скорая» в Луганске в день по одному адресу выезжает не более одного раза. И тогда же врачи признались, что в больнице у них на 40 койках лежат 110 человек.

Видео опубликовано в октябре 2020 года

В «ЛНР» весьма дозированно сообщают о том, что происходит в отдельных районах Луганщины в связи с пандемией. Тем временем в «минздраве ДНР» ситуацию с коронавирусом называют «контролируемой». Местные врачи говорят, что свободных мест для больных — более 30%. То есть, с одной стороны медики не боятся говорить, что им по-прежнему не хватает базовых вещей для защиты себя и лечения пациентов, а в руководстве «ДНР» с этим соглашаются, с другой стороны группировка постепенно закрывает коронавирусные отделения, возвращая больницы к их прежнему графику работы. В «ДНР» объясняют это снижением количества заболевших. Но можно ли рассчитывать на положительную динамику пока не решены проблемы, из-за которых снова рискуют заболеть врачи и обычные люди?