Провал закона о пенсиях для жителей оккупации. Что дальше?

Чуть более года назад в очереди на пересечение линии соприкосновения на Донбассе умерла пенсионерка Людмила Кахидзе, известная в Украине под псевдонимом Клубника Андреевна. На минувшей неделе Верховная Рада провалила голосование за законопроект, призванный урегулировать вопрос выплаты пенсий людям, проживающим на временно оккупированных территориях.

Как связана годовщина смерти 70-летней пенсионерки с проектом, которому пока не суждено стать законом?



Клубника Андреевна стала известна благодаря рисункам-скетчам ее дочери художницы Алевтины Кахидзе, которые описывают жизнь на неподконтрольной территории, пересечение блокпостов. В день смерти матери Алевтина написала: «Прошу вас начать видеть пенсионеров с неподконтрольной Украины. Они - наши привидения: их почти не видно, но они существуют».



Часть рисунков Алевтины описывают «пенсионный туризм», который сама Кахидзе называет «историей вранья», и пытается через искусство рассказать эту историю всей Украине.



Объясним подробнее: чтобы получать пенсию граждане Украины с пропиской на неподконтрольной территории обязаны оформить справку ВПЛ (внутренне-перемещенного лица). То есть пенсионерам, которые остались жить в Донецке и Луганске нужно соврать, что они переселенцы, чтобы не остаться без средств к существованию. Кроме того нужно периодически проходить идентификацию в Ощадбанке и нельзя находиться на неподконтрольной территории более 60 дней.



Именно чтобы пересечь линию соприкосновения в указанный срок и «отметиться», Людмила Кахидзе выехала в 4 утра из Ждановки(40 км от Донецка), и умерла в очереди на блокпосту.



Офис Омбудсмена Украины сообщал, что всего на КПВВ Луганской и Донецкой областей только за 2019 год умерли 27 человек. Правозащитник Левон Азизян по собственной инициативе ведет статистику смертей на блокпостах с 2019 года.



«Мы не знаем точно, по какой причине эти люди передвигались (через линию соприкосновения - прим. ред.), но можно сказать что абсолютное большинство этих людей являются людьми старше 60 лет. И это означает, с очень большой вероятностью, практически все люди, умершие на КПВВ, являются теми людьми, которые идут за своими пенсиями», - рассказывает он.



По словам юристов и правозащитников, существующий в Украине механизм выплаты пенсий людям с пропиской в ОРДЛО является дискриминационным. Граждане, регулярно платившие социальные взносы до начала конфликта, имеют право получить свои выплаты - такой вывод основывается на Конституции и нормах профильных законов, поясняет адвокационный координатор благотворительного фонда «Право на защиту» Дарина Толкач.



Частично упростить процесс и улучшить ситуацию мог законопроект 2083-д, предусматривающий в частности, отмену обязательной регистрации в качестве ВПЛ для получения пенсий, и убирающий норму о недопустимости нахождения на неподконтрольной территории более 60 дней.



«Верховный суд, его Высшая палата приняла решение о том, что прекращение пенсионных выплат на основании отсутствия или присутствия человека на подконтрольной части территории или его пребывание на оккупированной территории свыше 60 дней не является основанием для прекращения выплат», - добавляет Толкач.



При этом, норма о прохождении идентификации - как механизм, позволяющий государству убедиться что человек жив, и что деньги выплачиваются по назначению, сохранялась.



На практике пожилым людям было бы не нужно так часто пересекать линию соприкосновения, что может облегчить нагрузку на КПВВ, и уменьшить очереди и время пересечения. Пенсионеры все равно будут ездить на подконтрольную территорию, и не только для идентификации, но также и снимать деньги с карточек. Но, одно дело, когда каждому пенсионеру нужно сделать это каждые два месяца, другое - раз в полгода.



Законопроект содержит еще ряд инициатив:



- предоставление права людям, проживавшим на временно оккупированных территориях и не имевшим возможности платить страховые взносы, докупить пенсионный стаж без применения санкций



- в случае утраты документов предоставляется возможность рассчитывать

пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц



- отмену срока выплаты задолженности по пенсиям, который сейчас составляет 3 года (в том числе и наследникам)

- предоставление пенсионерам из Крыма возможности получать пенсии по тому же порядку, что и жители временно оккупированных территорий Донбасса.



Авторами итогового законопроекта, который был поставлен на голосование стали народные депутаты от «Слуги народа», «Батькивщины», депутатских групп «За майбутнє», «Довіра», ОПЗЖ, один внефракционный. В авторский коллектив вошли представители авторитетных неправительственных организаций, которые занимаются тематикой Донбасса. Инициатором законопроекта указана глава Комитета парламента по вопросам социальной политики народная депутатка Галина Третьякова (от партии «Слуга народа»). Он также получил поддержку Комитета по вопросам деоккупации, реинтеграции и прав человека. Все это, в совокупности с заявлениями президента Зеленского и его команды о том, что за граждан Украины живущих в ОРДЛО необходимо бороться и менять политику в отношении них, давало надежду и основания полагать, что решение будет принято.



Но за 2 дня до того, как проект попал в сессионный зал, представительница Кабмина Елена Шуляк заявила: «Я хочу обратить внимание на законопроекты №2083-д и №2343, которые суммарно принесут дополнительные расходы в размере 148 миллиардов гривен, не запланированных в бюджете».



Согласно выводам министерства финансов, отдельно для реализации положений законопроекта о пенсиях необходимо примерно 115 миллиардов гривен в год.



5 февраля голосование за законопроект было провалено. Его отправили на доработку. Здесь стоит добавить, что голосов исключительно президентской фракции «Слуга народа» было бы достаточно для того, чтобы принять закон. В итоге голоса распределились так: за - 184, против - 13, воздержались - 142, не голосовали - 51.



Партийная раскладка выглядит следующим образом: в «Слуге народа» «за» проголосовало менее половины депутатов фракции - 106, «против» - 5 , не голосовали, воздержались или отсутствовали 137 нардепов.



ОПЗЖ и «Батькивщина» проголосовали «за» почти полным составом. От обеих фракций не было ни одного голоса против.



«Голос» и «Евросолидарность» не голосовали «за». При этом в партии Вакарчука решили воздержаться, заявив, что выступают за то, чтобы люди живущие в ОРДЛО получали свои пенсии, но законопроект требует доработки.



«Во-первых мы посылаем неправильный сигнал государству-агрессору о том, что они будут пожинать все экономические блага, брать с бедных наших соотечественников налоги там, на территории оккупированной Крыма и Донецкой области, а социальные блага гарантирует им Украина, что она берет на себя, в том числе пенсионные обязательства. А второе: те около 100 миллиардов гривен, которые необходимо будет выплатить из тех денег, которые на самом деле оккупант забрал у потенциальных пенсионеров за последние 5 -6 лет, эти деньги придется выплатить из карманов украинских пенсионеров...?», - аргументировал народный депутат от «Голоса» Владимир Цибаль.



У Порошенко дали 4 голоса «против», остальные воздержались, не голосовали либо не присутствовали. Нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович заявил с трибуны парламента, что данный закон добьет украинскую экономику и социальную справедливость: «Представьте, что все пенсионеры оккупированного Крыма или Донбасса смогут сами или через посредника получить от Украины пенсии в том числе и за годы оккупации. Именно этого требует от нас Москва. Такой подход подтверждает тезис о внутреннем конфликте, а международное право предусматривает, что бремя по обеспечению оккупированных территорий несет именно оккупант».



Кроме аргументов, озвученных нардепами от «Голоса» и ЕС против принятия законопроекта, прозвучало заявление замминистра финансов. Юрий Джигир от имени правительства просил снять законопроект с рассмотрения и доработать.



«В текущей редакции законопроект приводит к дополнительным расходам 115 миллиардов гривен...Такую значительную сумму мы можем брать как дополнительные расходные обязательства только с адекватными доходными компенсаторами, которые мы предлагаем разработать», - сообщил он. В переводе с чиновничьего на человеческий язык замминистра предлагает сначала разобраться, откуда взять деньги на реализацию закона.



Инициаторка законопроекта, глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова парировала: «Мне лично кажется, что сумма, которую рассчитал Пенсионный фонд, завышена в два раза, поскольку мы не знаем какое количество пенсионеров находятся на территории “ДНР”, “ЛНР” и Крыма, кроме того выплата не будет одноразовой, выплата будет по времени рассрочена. И речь о выплате суммы которую можно реструктуризировать либо отсрочить».



По мнению Дарины Толкач то, что проект не набрал нужного количества голосов - результат ряда манипуляций, связанных с законопроектом и с тематикой в целом.



«Когда мы готовили законопроект, сумма которую обсуждали это было 80 с чем-то млрд грн. И нужно учитывать, что расчеты ведутся исходя из тех данных которые были у Пенсионного фонда на момент 2014 года. Мы не знаем, какое количество людей реально может обратится за восстановлением пенсий, какое количество людей получают эти пенсии, как ВПЛ постоянно пересекая линию разграничения», - говорит Толкач.



Еще один аргумент «против» прозвучал из уст депутата Тараса Батенко (группа «За майбутнє»): «Граждане, работающие там, не платят страховые взносы в пенсионный фонд Украины. Давайте мы будем думать о реинтеграции, но подумайте какое бремя вы накладываете сегодня на граждан Украины».



Бесспорно, сейчас украинцы на оккупированных территориях не платят взносы в Пенсионный фонд, но они платили их на протяжении всей жизни до начала вооруженного конфликта.



«Решениями Европейского суда по правам человека(ЕСПЧ) уже давно было установлено, что пенсионные выплаты являются собственностью человека и не могут прекращаться их выплата по решению государства в каких либо случаях, которые не регулируются нормами международного права», - говорит Дарина Толкач.



Интересно, что с политически мотивированным аргументом «против» выступила нардеп от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая.

"Я категорически против этого закона. Я переселенка, у нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства, ничего! А мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях? Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать?" - заявила Богуцкая.



При этом правозащитники и часть депутатов не перестают повторять: выплата пенсий - должна быть деполитизирована.



«Люди, проживающие на оккупированных территориях, граждане Украины, мы же все еще считаем их своими территориями и людей проживающих там гражданами Украины? Они не получают пенсии в прямом понимании этого слова. Соответственно, мы как государство должны обеспечить какой-то механизм реализации конституционного права», - говорит Дарина Толкач.



Правозащитник Левон Азизян считает, чтобы облегчить участь людей, которые остались жить в оккупации, Украина могла бы пойти не только на принятие данного законопроекта. А также власть могла бы:



1. Восстановить транспортное сообщение с неподконтрольными территориями.

2. Засчитывать в качестве идентификации факт прохождения контроля на КПВВ с фиксацией в системе пограничного контроля “ГАРТ”, которое и так уже давно оборудованы все КПВВ Донбасса.

3. Открыть новые КПВВ.

4. Установить адекватные туалеты и обеспечить все КПВВ регулярной работой медицинских сотрудников и каретами скорой помощи.



Но если даже законопроект 2083-д вызвал неоднозначную реакцию как части нардепов, так и части украинского общества, сложно представить даже появление инициатив, которые предлагает активист, в стенах парламента или кабинетах правительства.



За годы вооруженного конфликта произошла невероятная стигматизация людей, которые остались жить на неподконтрольной территории, в первую очередь со стороны СМИ, и впоследствии со стороны многих жителей Украины.



«Я считаю, что общество должно в первую очередь себе дать ответ на вопрос: а считает ли оно страну единой? Есть ли какие-то желания, чтобы страна вновь была единой целой, и есть ли уважение к тем людям, которые остались там - считают ли их такими же полноправными жителями одного государства, гражданами своей страны, либо же нет», - говорит Левон Азизян.



Что же касается законопроекта 2083-д, то теперь непонятно, в каком виде и когда он сможет вновь попасть снова на первое чтение в Раду. Да и попадет ли в принципе.



«Чисто теоретически, если следовать регламенту, то законопроект может появится в новой парламентской сессии, если не будут достигнуты другие договоренности», - констатирует Дарина Толкач.