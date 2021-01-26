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Это TikTok! Как молодые жители Донецка высмеивают действительность в модной соцсети

Василий Панасюк
25 января 2021, 14:20

Это TikTok! Как молодые жители Донецка высмеивают действительность в модной соцсети

Украинцы по обе стороны линии соприкосновения разделены не только физически с помощью блокпостов, но и информационно. В телевизорах — две противоположные повестки. В интернете — блокировка сайтов, множество фейков и манипуляций.

Социальные сети — единственное, что пока еще пробивает брешь. Однако, разделение существует и там. Например, если на подконтрольной части популярной является Facebook, то на неподконтрольной — «Вконтакте», который заблокирован в остальной Украине.

Другое дело — TikTok. Это активно набирающая популярность соцсеть с видеороликами и молодой аудиторией. Несмотря на то, что по разные стороны КПВВ им рассказывают о разных героях и по-своему трактуют события — в TikTok нет такого водораздела, как в Facebook, Twitter или «Вконтакте». «Новости Донбасса» посмотрели, что выкладывают в TikTok жители Донецка и Луганска.

«В большей степени контент в тиктоке развлекательный, люди делают челленджи, стараются рассказать о себе и о своей жизни. В контексте Донбасса очевидно, что контент, который там создается, рассказывает о жизни людей на конкретной территории», — отмечает Виталий Мороз, руководитель программ новых медиа «Интерньюз Украина».

@fporyadke

Обожаю этот тренд ##рек ##рекомендации ##днр ##донецк ##россия ##пушилин ##республика

♬ original sound - Lord Beerus

@fporyadke

Кому зашло ,ставь лайкос #рек #рекомендации #днр #донецк #россия #пушилин #юмор

♬ original sound - Lord Beerus

Аналитик «Донецкого института информации» Виталий Сизов отмечает, что молодежь в основном не сконцентрирована на политике и не рассуждает на эту тему, она просто показывает свое отношение к происходящим событиям.

«Возможно молодые люди глубоко не рефлексируют на эти темы, но отображают свое отношение к этому. Возможно, они даже не знают, кто такой Пушилин, они не знают биографию, чем он занимался до "русской весны"», — говорит Сизов.

К тому же, в условиях почти полного отсутствия достоверной информации о реальной повседневной жизни в ОРДЛО, с помощью TikTok можно увидеть действительность, проблемы, которые реально беспокоят украинцев, живущих в Донецке и Луганске.

«Нередко люди могут опубликовать то, что касается их жизни и кажется им не очень важным: не выплачивают зарплату, нет водоснабжения или проблемы с трудоустройством. Не обязательно это будет иметь политическую окраску, но это будет передавать информацию о том, что происходит в городе. Какие изменения и что вообще волнует людей», — добавляет Виталий Сизов.

@julli_skrilnik

как можно прожить на эти деньги??? КААААКК???? #днр #донецкаянароднаяреспублика

♬ оригинальный звук - Ди, которая Коваль

Тиктокеры из неподконтрольного Киеву Донбасса говорят о том, что происходит у них в жизни и показывают то, что их окружает. Таким образом, их публикации — отражение окружающей их реальности.

«Взгляд на территории, к которой сейчас нет прямого доступа интересен. Например, Донецк: мы знаем, каким он был до оккупации и можем в соцсетях посмотреть, развивается ли он или наоборот — деградирует. Это можно видеть через видео, которые публикуют также и в TikTok», — говорит Виталий Мороз.

@janaya1303

#бегидорогаябеги#жизньвднр#днр#донецк#донецкдвижтикток#рекоминдации

♬ оригинальный звук - anastazi.according

В контенте донбасских тиктокеров можно выделить несколько основных тенденций. Одна из них — это демонстрация красивых мест в городе.

@letsplaydn

Кто из Донецка? с вас комент #Рек #Донецк #Днр

♬ оригинальный звук - let's Play

@angelinakurok

Кто из днр? #рекомендации #днр #хочуврек

♬ оригинальный звук - Lina


Или наоборот — показ серости и унылости места, где они живут.

@rom_s_koloy

Люблю такой, какая есть #горловка #горловкатикток #донецк #днрвойна #провинциярешает

♬ Я тебя люблю - Где Фантом?

А также высмеивание проблем или решений, принимаемых самопровозглашенными властями.

@hallolinzi

Школьники в ДНР вышли в школу #жизненно #история #украина #россия

♬ оригинальный звук - ТА САМАЯ ЛИНЗИ

@obonato

Ржакамакафо #комендантскийчас #днр #донецк #донбасс #лнр

♬ original sound - Храм Святого Рандома


Еще есть видео, в которых пользователи пытаются понять, что же такое «ДНР»/«ЛНР» и кому они принадлежат.

@mom_anya

#донецк #днр #вреки #втоп #хочувтоп #эторек #реки #хочуврекомендации

♬ Тилэкс - ТИЛЭКС
@slonik_s_marsa

А из какого города вы?) #днр #днр_в_топ

♬ оригинальный звук - CARTOON BOY

Либо рефлексируют на тему неудобного сообщения с Донецком или Луганском.

@_khommmi_

Много тут с ДНР/ЛНР?#like #рек

♬ оригинальный звук - vladatkach

Есть ролики-сравнения жизни на подконтрольной и на неконтролируемой территориях.

@isya.power

Кто от куда "ДНР" или "ЛНР"?#рек#реки#днр#донецк#лнр #переписка

♬ original sound - Joelle

@anhenhakimova

А вы уже вернулись в свое село?#село #возвращение #дом #переписка #днр #донецк #харцызск #праздники #жиза #новый #новыйгод

♬ original sound - Scarlet May

Такое смелое самовыражение сейчас можно наблюдать в основном только в TikTok.

«Традиционные социальные сети — уже своего рода СМИ и там контроль выше со стороны самопровозглашенных властей. А TikTok — это новая социальная сеть и руки туда еще не дошли и не всем понятно, что это, не все сидят там и не все считают это угрозой. Потому, естественно, люди позволяют себе больше свободы», — отмечает аналитик «ДИИ» Виталий Сизов.

@kuzzzes

Шучу, шучу #луганск #лнр #forever

♬ dav4ik - DЭVID ONI

«Пользователи, которые публикуют контент в тиктоке, используют доступную им платформу и не задумываются о последствиях. Но если ты дискутируешь на политическую тематику, выступаешь против оккупационной власти, то рано или поздно это может спровоцировать проблему», — предупреждает Виталий Мороз.

Если репрессий еще не было, то примеры иных негативных последствий есть. Например, в Донецке с пятого курса отчислили студента «академии МВД ДНР» за видео в TikTok. Его ролики не оценило руководство, увидев в них «оскорбление чести мундира».

@novosadishka

14:30: я все сказал... все подробности в инсте: novosadishka

♬ Индиго - Дана Соколова

Также есть вероятность ограничения работы этой соцсети. Об этом заговорили в России в связи с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального и массовыми призывами в TikTok выйти на митинг в его поддержку.

«Любая социальная платформа или соцсеть может сыграть роль в массовых протестных движениях. Но это не может быть причиной этих протестных движений. То есть, нужен протест в середине общества, который далее канализируется по платформам YouTube, Twitter, Facebook», — подчеркивает Виталий Мороз.

При всех ограничениях и трудностях доступа украинцев, живущих не неподконтрольной территории, к информации с «большой Украины», TikTok может стать инструментом ее донесения, уверяет Виталий Сизов.

«Очень важно представлять на таких площадках позицию государства и более того — предлагать различные сервисы и показывать, что Украина, как государство, не забыла о своих гражданах, которые находятся в Донецке и Луганске, которые страдают сейчас и украинское государство готово протянуть им руку помощи», — подчеркнул аналитик.

Используя TikTok, Украина могла бы конкурировать с российской пропагандой, доминирующей в информационном пространстве ОРДЛО. Но, несмотря на свое превосходство, она все меньше влияет на молодых людей. Они видят и показывают реальную ситуацию, проблемы, сравнивают свои условия жизни со сверстниками из других регионов. И они не боятся высказывать свои потребности об отмене комендантского часа, возможности купить брендовые вещи, путешествиях и о решениях других проблем, которые возникли после образования «ЛНР» и «ДНР».

@pashk0nder

Что за город?

♬ оригинальный звук - VisAVis
@maxxcoor

да уж... #рекомендации #днр #макеевка #донецк

♬ оригинальный звук - Kamilla Vigol

Иллюстрация: Depositphotos

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