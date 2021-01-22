Студента «академии МВД ДНР» отчислили за видео в TikTok

В Донецке курсанта «академии МВД ДНР» Сергея Новосада отчислили за видео, которые он выкладывал в соцсети TikTok. Во многих роликах студент пятого курса снимался в форме «академии», что вызвало недовольство ректора.



Об отчислении Новосад рассказал на своих страницах в соцсетях. В частности, опубликовал видео об этом в TikTok, где у него около 440 тысяч подписчиков.

Новосад уверяет, что в своих роликах он не хотел задеть честь «полиции ДНР» или учебного заведения, а наоборот, пытался создать положительный образ.

«Я никак не оскорблял честь МВД, наоборот зазывал подписчиков, чтобы они поступали в данную структуру! А теперь я хочу сказать, что не стоит этого делать. Мои видео смонтировали и показали перед всей академией, и этим меня хотели выставить "дурачком"», – написал отчисленный курсант на странице одного из городских сообществ «ВКонтакте».

Аттестаты об окончании учебного заведения, выданные в ОРДЛО, являются недействительными на территории Украины.



Так называемая академия «МВД ДНР» работает в Донецке с 2015 года. Она находится в здании национального технического университета по проспекту Богдана Хмельницкого в Донецке.



Донецкий юридический институт МВД Украины на данный момент базируется в подконтрольном властям Мариуполе.