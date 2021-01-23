В России проходят акции в поддержку Навального. Митингующих задерживает полиция

В субботу, 23 января, во многих городах России люди вышли на улицы в знак поддержки задержанного оппозиционера Алексея Навального. Силовики задержали уже более 1300 человек.



Об этом сообщает «Новая газета».



Например, в Перми в акции в поддержку Навального приняли участие, по разным оценкам, от трех до десяти тысяч человек. Это самая массовая акция в городе за последние годы. Люди идут по улице, скандируя: «Это наша земля» и «Мы здесь власть».



В Екатеринбурге, по оценке корреспондента «Новой газеты», на акцию вышли около семи тысяч человек. Люди кричат «Отпускай!» и «Путин - вор». Протестующие добрались к Театру Драмы — там в 2019 году происходило противостояние в сквере.

Шествие по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге



Видео: Нина Авдеенко / «Новая» pic.twitter.com/b8ihIfaBIS — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021



В день протестов в России пропадает мобильный интернет в крупных городах. Так, пользователи Beeline начали жаловаться на проблемы с доступом к мобильному интернету с ночи 22 января. В самой компании утверждают, что сервисы работают штатно, а проблемы возникают локально на стороне пользователей.



Похожая ситуация с «МТС». Сервис Downdetector показывает проблемы с оператором связи в Москве, Петербурге, Краснодаре, Волгограде и др. Жалуются на связь и пользователи «МегаФона» и «Теле-2», хотя компании это опровергают.



Российская полиция задержала жену оппозиционера Юлию Навальную во время протестов в Москве. Она опубликовала фото из автозака.



Также был задержан координатор московского штаба Навального Олег Степанов, сообщает Avtozak Live. Его везут в ОВД Даниловский.





Камергерский перекрывают десятки силовиков. Протестующие скандируют «Один за всех и все за одного!», «Свободу Алексею Навальному». Некоторые забрасывают правоохранителей снежками.



Видео: Дарья Козлова / «Новая газета» pic.twitter.com/TIKqN0pyL4 — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

Между тем акция во Владивостоке закончилась. Задержаны, по подсчетам корреспондента «Новой газеты», не менее 50 человек. Среди них — фотограф ИА PrimaMedia Антон Новгородов и блогер портала Newsbox Геннадий Шульга. Местная полиция возбудила два уголовных дела по факту применения насилия к правоохранителям.



Акция во Владивостоке стала самой многочисленной из всех прошлых на Дальнем Востоке. Она собрала примерно 2000 участников. Во время акции произошли столкновения протестующих с бойцами ОМОНа: силовиков забросали камнями и пластиковыми бутылками.



В московскую квартиру, где находятся сотрудники «Дождя» и ведут трансляцию, пришли полицейские. Они выключили электричество, залезли на крышу. У корреспондента Алексея Коростелева отобрали паспорт, поскольку «нашли в нем недостатки». Сейчас Алексея повезут на установление личности, сообщил «Новой газете» главный редактор телеканала Дзядко.



Акция протеста проходит и в Севастополе, где никогда раньше не протестовали против Владимира Путина. На площади Нахимова собралось примерно двести человек, передает корреспондент «Новой газеты». Полицейские требуют от них разойтись, но люди не соглашаются.



«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального 19 января выпустил расследование о резиденции в Геленджике, которая предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину. В начале ролика авторы призвали россиян выходить на акции протеста 23 января.

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок». В декабре ФБК и журналисты выяснили, что за отравлением стояли сотрудники ФСБ России.



В аэропорту политика задержали полицейские, потому что он находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по уголовному делу «Ив Роше» 2014 года. При этом ЕСПЧ в 2017 году признал приговор несправедливым, но в России он отменен не был.



На следующий день суд арестовал Навального на 30 суток. Заседание проходило прямо в отделе полиции.



Оппозиционер будет находиться под стражей в ожидании суда, по итогам которого будет вынесено решение о том, уклонялся ли он от контроля Федеральной службой исполнения наказаний. Если политика признают виновным, он получит реальный срок в 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые он уже провел под домашним арестом по делу «Ив Роше».