Если вы спросите у пенсионеров по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе или в любом другом украинском городе, хватает ли им денег на жизнь, многие ответят: нет, не хватает. Особенно одиноким.

«Очень тяжело. Особенно тем, кто болеют, конечно на социалку – тяжело прожить. Можно конечно. Тут [на подконтрольной территории] еще можешь купить и молочка, и мясца, а там ты не купишь, особенно если человек болеет. Считай половина пенсии уходит на лекарства. Там коммуналки уплатишь и лекарства купишь. И что там останется?», – говорит жительница неподконтрольной Луганщины Валентина, которая перешла через КПВВ «Станица Луганская», чтобы снять пенсию в банкомате.



Еще сложнее тем, кто в Донецке и Луганске свою пенсию снять не может. Деньги как бы есть, лежат на счету в банке, но, чтобы воспользоваться ими: расплатиться в магазине или за коммунлаку, нужно выехать за пределы неподконтрольной территории. К тому же раньше было необходимо регулярно проходить идентификацию в банке, иначе пенсии заблокируют. Пока в Украине действует карантин, правительство пообещало не блокировать переселенцам и жителям ОРДЛО их пенсии. Ощадбанк уже в пятый раз с начала пандемии в стране продлил мораторий и сделал объявление: идентификация пока не нужна.

Недавно украинские правозащитники снова забили тревогу. Им стало известно, что если человек в течение года не проводит никаких операций по своему банковскому счету, его выплаты заблокируют. Это подтвердили и в Пенсионном фонде. Ощадбанк собирает данные о каждом своем клиенте и передает информацию региональным управлениям Фонда информацию о тех, кто не пользуется выплатами.



«Речь идет о том, что когда пенсионер год не получает пенсию, то в соответствии с требованиями, которые являются обязательными для работы банковских структур, они таких людей выделяют и направляют данные нам для обработки и уточнения статуса пенсионера…Для пенсионеров-внутренне перемещенных лиц есть потребность в обращении в управление [ПФУ] и написании заявления в установленном порядке для возобновления выплаты и уточнения также своего статуса получателя», – пояснила начальница ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.



Это правило действует в Украине давно. органы ПФУ, выяснив, что с пенсионером, который в течение года не пользовался картой. Если выясняется, что пенсионер не может самостоятельно передвигаться ПФУ переводит выплаты с банковских счетов на учреждения Укрпочты. И на подконтрольной Украине территории не возникнет проблем с дальнейшим получением выплат. Но в Донецке и Луганске отделения украинской почты не работают уже семь лет. Для многих это значит, что ехать на подконтрольную территорию все равно надо. Правозащитники считают, что особой проблемы не будет только для тех пенсионеров в Донецке и Луганске, которые умеют пользоваться онлайн-банкингом.



«Наверное, это нецентрализованная проблема пока, поскольку мы бы уже получили гораздо больше звонков и обращений людей, но тем не менее она существует еще с ноября-декабря нам начали поступать первые запросы», – рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.



Расплатиться карточкой в магазинах неподконтрольной территории не получится, а вот перевести деньги на другую карточку, например, родственнику, можно.



«Понятия “видаткова операція” в общем законодательстве как такового нет. Оно есть в некоторых актах Национального банка. То есть она определяется как любая операция, по результатам которой есть снижение баланса на счету. По такой логике снятие 10 гривен и перевод их на счет телефона – это уже “видаткова операція” и теоретически она обнуляет этот процесс. Но опять же все зависит от того, каким образом это трактует Ощадбанк», – рассуждает юрист.



В Донецке и Луганске уже давно существуют так называемые конвертационные центры, в которых пенсионеры могут обналичить выплаты. Но для этого нужно рискнуть и предоставить неизвестному человеку данные своей карты.



По данным основателя общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павла Лисянского, доход группировок «ДНР/ЛНР» от обналичивания денег на подконтрольной им территории ежемесячно составляет от 5 до 7 миллионов долларов.



«Они действуют через интернет-карты и через интернет-посредников. Оформляют карты банка, через ФОП заказывают и оплачивают какие-то услуги. Потом естественно обналичивают – либо в России в рублях, либо есть другая схема – человек коррупционным путем договаривается с пограничниками с российскими и с украинскими. Едет с огромным количеством карт и возвращается уже с наличностью», – говорит Лисянский.



Правозащитник считает, что именно из-за столь выгодной схемы оккупационные администрации полноценно не открывают свои пункты пропуска – это одна из экономических причин наряду с политическими.



«Когда человек думает, ехать ли ему в Украину и снимать пенсию, то сейчас перевозчики через РФ берут 3 тысячи гривен в одну сторону, в сумме это получается 6 тысяч гривен. А если есть еще и штраф от Украины в 1700 на госгранице, то получается большая сумма и человеку выгоднее отдать 20% за обналичивание денег», – рассуждает правозащитник.

«Новости Донбасса» выяснили, что иногда в Донецке или Луганске можно найти центры обналички, которые берут 10-12% от суммы. Лисянский подчеркивает: чем больше посредников – тем больше сумма комиссий и сама стоимость услуг, так что в среднем человек отдает из своего кармана около 20%.



Журналист Дмитрий Дурнев, который пишет о жизни людей в ОРДЛО, говорит, что даже при большом желании, не все могут обналичить деньги на неподконтрольной территории. Потому выезжают через Россию.



«Если человек может обналичить выплаты в Донецке, у него есть выбор. А чаще всего, по моим наблюдениям, едут те, у кого нет вариантов получать свою пенсию в Донецке. Я знаю людей, у которых в прошлом феврале закончилось действие карточек, им их перевыпустили в Покровске и им надо было поехать их забрать, чтобы получать. А тут все закрылось. Вот они поехали и им на двоих это стоило 17 тысяч гривен», – рассказал корреспондент издания «Спектр» Дурнев.



Он подчеркивает, что это – огромный бизнес.



Пока блокпосты «ЛДНР» не работают в полную силу, юристы советуют пенсионерам не паниковать. Если выехать не получается, а пенсия давно не снималась с карточки, можно сделать небольшой денежный перевод родственникам или знакомым через интернет-банкинг. Правда, это не дает стопроцентную гарантию против блокировки счета.