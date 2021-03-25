Пункт пропуска «Меловое». Фото: Левон Азизян / Facebook

Уже год группировки «Л-ДНР», несмотря на открытие КПВВ на линии соприкосновения с украинской стороны, продолжают их блокировать. В результате жители неподконтрольного Донбасса вынуждены выезжать через Россию, чтобы попасть на подконтрольную территорию и элементарно снять пенсию, проведать родных или пройти лечение. Правозащитники и пограничники вступили в полемику по поводу применения штрафов за нарушение выезда из ОРДЛО. К чему пришли в итоге — разбирались «Новости Донбасса».



Не только штрафы



В ходе недавнего обсуждения в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений проблемы штрафов и выезда из временно неподконтрольных территорий начальник управления департамента охраны границы Госпогранслужбы Юрий Королюк озвучил позицию ведомства. Он подчеркнул, что пограничники по действующему закону обязаны реагировать на нарушения и составлять соответствующие протоколы.



Как правило, речь идет о штрафах согласно статье 204-2 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Однако в то же время, отметил Королюк, в ряде случаев сотрудники Госпогранслужбы могут выносить постановления о закрытии дела из-за малозначительности нарушений, ограничившись устным замечанием.



Это соответствует статье 22 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которая предусматривает возможность освобождения от административной ответственности. Согласно данной норме, при малозначительности совершенного административного правонарушения орган (должностное лицо), уполномоченный решать дело, может освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Юрий Королюк отметил, что сегодня на пунктах пропуска, в том числе «Меловое» и «Гоптовка» уже выносятся постановления о закрытии дел по малозначительности с объявлением человеку устного предупреждения.



«Это в том числе лица со всеми группами инвалидности, люди пожилого возраста, пенсионеры, которые имеют соответствующее пенсионное удостоверение. Мы идем навстречу той ситуации, которая есть, и протоколов, которые закрываются по малозначительности, все больше», — сказал представитель ГПСУ.



По его словам, если до 1 декабря 2020 года было вынесено только 53 постановления о закрытии дел по малозначительности, то уже в 10 раз увеличилось количество таких случаев.

Пункт пропуска «Меловое»

При этом Королюк добавил, что нельзя просто произнести человеку устное предупреждение, в любом случае по Кодексу об административных правонарушениях должно быть вынесено постановление о закрытии по малозначительности.



«Это просто юридически нужно оформить. И возможно люди и реагируют на это постановление, что оно закрыто по малозначительности и человеку объявили устное предупреждение, — но люди все равно могут считать, что их привлекли к ответственности, хотя это не так», — сказал он.



Какие случаи считают малозначительными



Представитель ГПСУ Юрий Королюк подчеркивает, что сам по себе выезд из зоны боевых действий операции Объединенных сил не является достаточным основанием для закрытия пограничниками дел по малозначительности.



«Просто выезд для того, чтобы заехать на контролируемую территорию, будет и в принципе должен квалифицироваться как административное правонарушение. Для того, чтобы освободить лицо и объявить ему только устное предупреждение, необходимы определенные основания», — отметил Королюк.



Он уточнил, что перечень оснований гуманитарного характера в принципе, не ограничен, но это оценочное понятие. Решение принимает пограничник на месте, но потребуются подтверждения.



«То, что человек был вынужден поехать на подконтрольную территорию через территорию РФ, должно быть документально подтверждено. Если это пенсионер или инвалид, то у него должны быть при себе подтверждающие документы, такие как пенсионное удостоверение или, например, в случае выезда беременной женщины — справка о беременности и так далее», — перечислил Королюк.

При этом в ГПСУ считают, что если на Луганщине работает КПВВ «Станица Луганская», а люди все равно едут через закрытый пункт пропуска Изварино и территорию РФ, то это уже не будет рассматриваться как малозначительное нарушение.



«Они могут и имеют возможность поехать в Станицу Луганскую, в которой КПВВ работает без проблем, и пересечь границы временно оккупированной территории», — сказал Королюк.



Он добавил, что вопрос относительно неподконтрольной части Донетчины, где нет свободно функционирующих КПВВ, пограничники будут учитывать отдельно.



Правозащитники предлагают варианты



На время, пока народный депутат Муса Магомедов и его коллеги занимаются внесением изменений о штрафах в законодательство, о чем он неоднократно заявлял, правозащитники предлагают пользоваться действующими нормами.



«Предлагаем использовать возможность изменения правоприменения через две модальности — первая, когда освобождаются от ответственности лица, действующие по крайней необходимости, путем применения ст.17 КУоАП, или вторая — признание таких действий малозначительными. Это ст.22 КУоАП, которая позволяет уполномоченным лицам пограничной службы ограничиться устным предупреждением таким лицам без дополнительного составления протокола о наложении административного взыскания», — пояснила координатор Норвежского совета по делам беженцев Кристина Деркач.



Правозащитница отмечает, что это возможно сделать без привлечения дополнительных субъектов и дополнительной нагрузки на судебную систему, как это существует сейчас, потому что малозначительность — это оценочное понятие, и полностью может уложиться в полномочия работников пограничной службы.



Как оказалось, последняя рекомендация созвучна нынешней позиции ГПСУ.



До 19 часов под открытым небом



Правозащитник Левон Азизян, который живет в Северодонецке, недавно побывал на пункте пропуска в Меловом. Он описал увиденное на своей странице в Facebook — толпу преимущественно пожилых людей перед шлагбаумом и бескрайнюю очередь машин, большинство с донецкими номерными знаками.

Большинство машин на «Меловом» — с донецкими номерами

Почему с донецкими — потому что группировки «ДНР» и «ЛНР» установили искусственные препоны не только на внешних «границах», но и внутри подконтрольной им территории. Так, человек с пропиской в ОРДО не сможет проехать через Станицу Луганскую, где работает пешеходный пункт пропуска, потому что его не пустят в ОРЛО. У дончан нет иного пути, кроме выезда через Россию.



«Каждый житель ОРДЛО, который за неимением других доступных опций был вынужден ехать на подконтрольные правительству территории через Россию, ожидает составление административного протокола в течение 30-40 минут с перспективой уплаты 1700 гривен штрафа, ну, и конечно же, из-за недостаточной способности пункта пропуска по оформлению этих протоколов, все остальные путешественники должны ждать (!) 14-19 часов под открытым небом под осадками, без возможности присесть, приобрести [горячие] напитки или еду и сходить в туалет. Я уже не говорю о том, что подавляющее количество этих людей, особенно пеших, являются пожилыми людьми», — описывает ситуацию на пункте пропуска правозащитник.

Очередь на пункте пропуска в Меловом. Фото: Левон Азизян / Facebook

«Когда подходишь к шлагбауму и видишь этих всех людей, понимаешь их отчаяние, чувство бесправия и полное пренебрежение их человеческим достоинством», — делится впечатлениями Левон Азизян.



По его мнению, украинское государство, учитывая сложившуюся ситуацию, наконец, должно научиться быть гибким и ориентированным на человека.



«От большого количества проблем можно легко избавиться, исключив статью 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, обеспечив минимальную зону комфорта на пункте пропуска, увеличив количество персонала и оборудования (большинство КПВВ и так не работают), в конце концов, инициировать открытие закрытых пунктов пропуска на границе, таких как Просяное, Танюшевка, или же вообще восстановить разрушенный пункт пропуска в Красной Таловке, ближайший к неконтролируемой территории», — рассуждает правозащитник.



Он подчеркивает, что хуже всего — половинчатые решения. И пожилые люди не должны ждать по 14-19 часов для того, чтобы на них составили протокол, независимо от того, будет ли наложен штраф или нет.