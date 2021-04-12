Стоит ли Украине ждать большой войны? Фото: Минобороны России/Архив

О российско-украинском конфликте снова активно заговорили во всем мире. С фронта на Донбассе практически ежедневно стали приходить вести о погибших или раненых гражданских и военных. На передовую экстренно выехал президент Владимир Зеленский. Во взрывоопасной ситуации разбирались «Новости Донбасса».



«Есть действительно обострение ситуации на Донбассе. Действительно все мы это видим, видят и бойцы. Четверо наших военных были убиты оккупантами, еще двое были ранены», — напомнил Зеленский во время посещения передовых позиций Вооруженных сил Украины.



Но Украину и западные страны обеспокоило скопление российских войск не только на линии фронта.



«Вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере на востоке и на юге. В Воронежской, Брянской областях и в Автономную республику Крым», — сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в парламенте в конце марта.



В сети появляются десятки видео от очевидцев переброски военной техники в России. А по данным расследователей проекта Conflict Intelligence Team, такой концентрации российских войск у границ Украины не было с 2015 года.







«Во первых аннексия Крыма создает сложную ситуацию безопасности для Украины, ведь она ослабляет южный фронт защиты. И мы видим мощную передислокации бригады военных, артиллерии, танков из-за Урала. То есть идет передвижение техники и персонала с весьма далеких расстояний, создаются новые военные лагеря в районе Воронежа на границе с Украиной, которых не было раньше. Ну и на сколько известно, Россия усиливает свое морское присутствие: четыре серьезных военных корабля, два из них с Балтийского моря, а два из Северного передислоцируются, в Черное море», — пояснила «Новостям Донбасса» беспокойство Украины и Запада аналитик британского центра Chatham House Орыся Луцевич.



СМИ России и подконтрольных ей «Л-ДНР» в свою очередь обвинили в стягивании военной техники Украину. А активизацию передвижения российских армейцев в Кремле объяснили довольно лаконично.



«Российская Федерация перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



А второй приближенный к Владимиру Путину человек, куратор украинского направления в Кремле, Дмитрий Козак информацию о военной угрозе со стороны РФ прокомментировал саркастично:



«Команда "Квартал 95″ решила поставить спектакль под названием "Военная угроза". Это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы, скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет».



При этом кремлевский чиновник добавил, что на «защиту Донбасса» Россия встать готова.



При этом официально Москва продолжает гнуть линию о непричастности к военным действиям на территории Украины, и в своем информационном пространстве создает картинку эскалации руками Киева. Так, например, в Кремле подытожили недавний телефонный разговор Ангелы Меркель и Владимира Путина.



«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. <...> Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса...»



Но в итоговом сообщении немецкой стороны, напротив, говорится, что Меркель потребовала от Путина отказаться от усиления российского военного присутствия вблизи Украины.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Делаются всяческие акценты, что войну готовит Украина. Что это Украина стягивает войска, что Украина собирается напасть на Донбасс, естественно Россия занимает оборонительную позицию: она если что придет на помощь донбасским республикам», — объяснил «НД» российскую методичку аналитик Московского центра Карнеги Константин Скоркин.

Америка и Евросоюз всерьез восприняли военные манипуляции России. Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море в знак поддержки Украины, а Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после маневров российских войск у границ Украины. На этом фоне американский и украинский президенты провели первый телефонный разговор после начала каденции Джо Байдена.



«Мы видим этот звонок Байдена в Зеленского, это важный сигнал поддержки со стороны США, что Украина остается в радаре интереса Вашингтона. И мы знаем, что такой звонок был премьер министра Великобритании, Жозепа Борреля из Брюсселя. Так же происходят двусторонние контакты между министерством обороны Украины, Пентагоном, Минобороны Великобритании, со штаб квартирой НАТО», — пояснила аналитик Chatham House Орыся Луцевич.



И ожидается еще разговор Зеленского с лидерами Германии и Франции. «Это все в совокупности говорит не только о поддержке Украине, но это еще я думаю политический сигнал России. Воевать за нас не будут, но поддержка Украине и санкционная реакция будет гораздо более серьезная чем в 2014 году», — сыказал предположение в разговоре с «НД» политолог Владимир Фесенко.

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс 8 апреля. Фото пресс-службы

По мнению ряда экспертов, нынешнее поведение России не ново. Демонстрация военной мощи — это тот язык, на котором начинает говорить Кремль когда не может добиться своего. Плюс, Украина снова активно обсуждает с Западом перспективы вступления в НАТО, который к тому же, в мае будет проводить свои учения отрабатывая переброску подкреплений к границам Украины и в Черноморский регион. Беспокойство вызывает и довольно продолжительный застой в Минском переговорном процессе.



«Сейчас происходит вот такая активизация американской дипломатии. Я надеюсь, что и европейская дипломатия активизируется — это крайне важно для того чтобы разрядить ситуацию. Необходимо сдержать россиян от этих бряцаний оружием, немножко их отодвинуть от Донбасса. И, конечно, сейчас нужно максимально активизировать переговорный процесс для того, чтобы вывести его из того тупика и кризиса в котором он оказался в январе месяце», — озвучивает видение Киева политолог Владимир Фесенко



По сути сейчас в российско-украинском конфликте на Донбассе происходит рецидив войны малой интенсивности, после полугода относительной тишины на фронте. Что именно задумал Путин, собирая своих военных у украинских границ, эксперты могут только предполагать. И надеются, что до полномасштабной войны дело не дойдет. Возможно, ситуация проясниться после переговоров советников лидеров Нормандского формата, которые состоятся 19 апреля.



«Пока это выглядит как шантаж, но просто у всякой эскалации есть своя логика -она может усиливаться. И даже если в этих условиях малейшая провокация может стать спусковым крючком для больших военных действий», — предостерегает Константин Скоркин из Московского центра Карнеги.

Учения российских военных. Фото: Минобороны России

Аналитик Chatham House Орыся Луцевич полагает, что в краткосрочной перспективе не следует ожидать наступательной операции армии РФ, но в долгосрочной перспективе она не исключает ухудшение ситуации летом.



«Сомневается в прямом военном вторжение России и политолог Владимир Фесенко. «Потому, что это просто разрушает всю работу Путина, которую он осуществлял по расколу Запада, выстраиванию специфического диалога с западными лидерами, прежде всего, с Европейскими. А тут если они напрямую попрут на нашу территорию, да еще и с российским флагом, — ну какой тут тогда диалог? Тогда уже точно нужно будет ставить точку на Северном потоке — 2, все попытки наладить отношения и принудить к оппортунизму разных западных лидеров, тоже будут разрушены», — пояснил он.



Несмотря на в целом оптимистичные прогнозы, Украине стоит всегда помнить об угрозе и быть готовой защищать себя. Ведь ситуация может измениться мгновенно.