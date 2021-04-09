Владимир Зеленский на Донбассе / Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл накануне с рабочей поездкой на Донбасс, провел ночь в местах дислокации украинских военных, сообщает пресс-служба главы государства.



В пятницу президент посетил позиции на переднем крае обороны, где во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие.



Глава государства пообщался с военными и вручил им награды.



«Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя», – сказал Зеленский.



Президент и военнослужащие почтили память погибших за Украину.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля прибыл на Донбасс. Он посетил позиции на переднем крае обороны, где было зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Глава государства пообщался с военными, вручил государственные награды и ценные подарки.