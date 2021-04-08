Сегодня, 8 апреля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.



Разговор прошел на фоне обострения ситуации на Донбассе и концентрации российских войск вокруг Украины.



Как сообщает пресс-служба администрации президента РФ, стороны «выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины».



Путин обратил внимание «на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». Президент РФ снова подчеркивал «необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей», прежде всего, «по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса».



В Кремле снова отметили, что минский «Комплекс мер» 2015 года является «безальтернативной основой урегулирования». В то же время подтвердили «настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском формате", по линии политсоветников и министерств иностранных дел».



Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала отказаться от усиления российского военного присутствия вблизи Украины, передает агентство Bloomberg.



«Меркель потребовала от РФ перестать стягивать войска к Украине», – говорится в сообщении.



В информации российской стороны об этом требовании не сообщается.

Военная разведка узнала о подготовке России к широкомасштабным провокациям против Украины, вплоть до вторжения вглубь страны. По информации ГУР Минобороны, РФ завершает подготовку комплекса мероприятий с целью побудить Украину на военный ответ на враждебные действия оккупационных войск на линии соприкосновения.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям». Обострение ситуации на востоке Украины и скопление российских войск у границы стало одной из тем его первого телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 2 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.