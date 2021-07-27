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Вакцинация в Донецке: Обещания VS Реальность

27 июля 2021, 21:52

Вакцинация в Донецке: Обещания VS Реальность

В отдельных районах Донецкой области с начала пандемии подтверждено более 46 тысяч случаев коронавируса – такие данные публикует оккупационная власть в Донецке. Почти 3,5 тысяч человек умерли. А в отдельных районах Луганской области сообщают о 6 тысячах заразившихся коронавирусом и более 500 умерших от осложнений. В то же время, официальной и достоверной статистики об эпидемиологической ситуации на оккупированных территориях у Украины нет. Как и нет данных о том, какая там ситуация с вакцинацией.

«Новости Донбасса» спросили жителей Донецка на камеру, планируют ли они прививаться от ковида.  

Еще в начале февраля на оккупированных территориях заявили о первой поставке российского препарата «Спутник Ви» и старте вакцинации. В каком количестве —официально не сообщалось. Но в конце января так называемый представитель «ЛНР» в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в социальных сетях написал, что ожидается 80 тысяч доз российской вакцины для «ДНР» и 65 тысяч — для «ЛНР». Но российский фонд, который занимается финансированием и продвижением вакцины, эту информацию опроверг.

Тем не менее, уже 1 февраля перед телекамерами привился глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Он заявил, что у Донецка есть возможность получить эту вакцину.

Сергей Гармаш, член Трехсторонней контактной группы отмечает, что на неподконтрольной территории прошел первый этап, который касался узкого круга силовиков и бюджетников. Затем вакцина закончилась.

В начале марта группировка «ДНР» заявила о второй поставке вакцины. В каком количестве — неизвестно. А некоторые люди, которые несколько месяцев назад записались на вакцинацию, до сих пор не привиты. По крайней мере, так они пишут в социальных сетях и говорят на улицах Донецка.

Тем не менее, на сайтах так называемых «министерств здравоохранения” “ДНР” и “ЛНР”» даже открыта электронная запись на прививку от коронавируса.

Оккупационные власти заявляют, что до конца года хотят вакцинировать 1 миллион людей. А в очереди с февраля находится около 50 тысяч человек. Но какой-либо официальной информации о том, сколько жителей оккупированных территории вакцинировано, нет. Как и нет четких дат новой поставки российской вакцины. 30 июня во время прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия направит дополнительный объем вакцины «Спутник-V» в отдельные районы Донбасса.  И уже было завезено якобы 90 тысяч доз.

Но учитывая эпидемиологическую ситуацию, которая на данный момент сложилась в России, скорее всего отдельные районы Донбасса не будут в приоритете по поставке «Спутника V».

В то же время жители ОРДЛО якобы могут привиться на приграничных территориях Ростовской области — так сообщают российские СМИ. Но эта опция доступна не для всех, а лишь для людей с паспортами РФ.

Украина открыла пункты вакцинации для жителей оккупированных территорий недалеко от КПВВ. Три из них в Донецкой области: в Новотроицком, Ольгинке, Бугасе, и один на Луганщине — в Станице Луганской. Учитывая открытую границу с Россией и ее активное пересечение жителями оккупированных территорий, ситуация с коронавирусом в ОРДЛО ухудшается.

«В Донецке ситуация складывается так, что нехватка средств заставляла оккупационные власти уже закрывать даже ковидные отделения. Если раньше их было три, по крайней мере зимой в Донецке, на сегодняшний день только в больнице Калинина осталось ковидное отделение. Оно уже переполнено», — говорит Гармаш.

Из-за нового более агрессивного штамма «Дельта» пока что улучшения ситуации с коронавирусом ждать не приходится. Тем не менее, вакцинация — это единственный способ защитить себя. А прозрачная статистика заражений и вакцинации помогает в борьбе с пандемией. Но такой прозрачностью ни Россия, ни оккупационные власти Донбасса не отличаются.

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