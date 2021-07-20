Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Порядок вакцинации от COVID-19 жителей ОРДЛО упрощается с 21 июля

20 июля 2021, 19:32

Порядок вакцинации от COVID-19 жителей ОРДЛО упрощается с 21 июля

В связи с началом 5-го национального этапа вакцинации меняется порядок получения прививок и для жителей временно неподконтрольных правительству Украины территорий. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

С 21 июля вакцинироваться смогут все желающие – независимо от возраста и других факторов, а регистрироваться на вакцинацию в сервисе «Дія» больше не нужно.

В контакт-центре Минздрава по вопросам противодействия COVID-19 уточнили, что жителям ОРДЛО также не нужно записываться на вакцинацию.

«Достаточно пересечь КПВВ в сторону подконтрольной украинскому правительству территории и посетить один из пунктов массовой вакцинации в Донецкой или Луганской областях», - поясняют правозащитники.

Список пунктов вакцинации вблизи КПВВ:

– Бугас (Донецкая область) – улица Центральная, 34. График работы: вторник – четверг 15:00 – 17:00;
– Новотроицкое (Донецкая область) – улица Молодежная, 11. График работы: вторник 09:00 – 15:00, т. (099) 618-39-27;
– Ольгинка (Донецкая область) – улица Школьная, 41. График работы: понедельник – суббота 08:00 – 17:00, т. (066) 620-49-68;
– Станица Луганская (Луганская область) – улица 5-я Линия, 39. График работы: понедельник – четверг 08:30 – 14:30, т. (06472) 2-12-92, (099) 965-47-55.

Вакцинация от ковида в Украине стартовала 24 февраля. Приоритет на получение прививки отдавался медикам, пожилым людям, соцработникам, учителям, военнослужащим, правоохранителям.

С начала прививочной кампании в стране привито 2 717 790 человек, из них получили одну дозу — 2 717 788 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 461 875 человек. Всего сделано 4 179 663 прививок.

На данный момент в Украине есть 4 вакцины: AstraZeneca (Covishield), CoronaVac, Pfizer, Moderna.

Читайте также:

С 21 июля прививку от ковида сможет сделать любой взрослый украинец

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус
Места
КПВВ ОРДЛО

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:51
«ДНР»: В Донецке начались сбои в работе электротранспорта, не хватает водителей
19:56
В «ДНР» заявили о планах запустить второстепенные цеха «Стирола». Основные мощности простаивают
17:48
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
13:48
Центризбирком РФ официально утвердил процедуру онлайн-голосования для жителей ОРДЛО
12:31
«ЛНР» запретила несколько книг христиан-баптистов
12:08
Коронавирус в ОРДЛО: 222 новых случая и 20 смертей
11:11
В Донецке задним числом повысили квартплату. Может вырасти тариф и на вывоз мусора
10:41
Минреинтеграции: На неподконтрольной Луганщине острый дефицит питьевой воды
22:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июля
21:22
«ДНР» ограничит доступ граждан к статистике
17:13
В «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации»
09:11
За сутки на неподконтрольной Луганщине умерли пять пациентов с ковидом
21:35
Главные новости Донбасса за неделю
20:20
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
16:29
В Донецке показали еще один запущенный парк в центре города
все новости
20:51
«ДНР»: В Донецке начались сбои в работе электротранспорта, не хватает водителей
20:38
Bloomberg узнал подробности сделки США и Германии по «Северному потоку-2»
20:32
В Кремле заявили, что вступление в НАТО – это суверенное право Украины, но будут последствия
20:07
На Луганщине найден тайник боевиков с артснарядами к бронетехнике
19:56
В «ДНР» заявили о планах запустить второстепенные цеха «Стирола». Основные мощности простаивают
19:32
Порядок вакцинации от COVID-19 жителей ОРДЛО упрощается с 21 июля
18:53
Пенсии, платежи, посылки: На Луганщине появится передвижное отделение «Укрпочты»
18:30
В СБУ объяснили, зачем вызвали министра обороны Шойгу на допрос
18:24
Нашли кишечную палочку: Жителей Краматорска призывают не купаться в фонтанах
17:59
Штаб ООС сообщил о семи нарушениях режима прекращения огня боевиками
17:48
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
17:41
На Донетчине протестовали против назначения Вадима Ляха главой ВГА Славянска
17:01
У Путина озвучили условие открытого военного вторжения на Донбасс
16:57
Рада разблокировала реформы судебной системы и «Укрборонпрома»
16:52
В Кремле не видят необходимости в изменении Нормандского формата
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
17 июля, 22:45
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция