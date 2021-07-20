Порядок вакцинации от COVID-19 жителей ОРДЛО упрощается с 21 июля

В связи с началом 5-го национального этапа вакцинации меняется порядок получения прививок и для жителей временно неподконтрольных правительству Украины территорий. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».



С 21 июля вакцинироваться смогут все желающие – независимо от возраста и других факторов, а регистрироваться на вакцинацию в сервисе «Дія» больше не нужно.



В контакт-центре Минздрава по вопросам противодействия COVID-19 уточнили, что жителям ОРДЛО также не нужно записываться на вакцинацию.



«Достаточно пересечь КПВВ в сторону подконтрольной украинскому правительству территории и посетить один из пунктов массовой вакцинации в Донецкой или Луганской областях», - поясняют правозащитники.



Список пунктов вакцинации вблизи КПВВ:



– Бугас (Донецкая область) – улица Центральная, 34. График работы: вторник – четверг 15:00 – 17:00;

– Новотроицкое (Донецкая область) – улица Молодежная, 11. График работы: вторник 09:00 – 15:00, т. (099) 618-39-27;

– Ольгинка (Донецкая область) – улица Школьная, 41. График работы: понедельник – суббота 08:00 – 17:00, т. (066) 620-49-68;

– Станица Луганская (Луганская область) – улица 5-я Линия, 39. График работы: понедельник – четверг 08:30 – 14:30, т. (06472) 2-12-92, (099) 965-47-55.

Вакцинация от ковида в Украине стартовала 24 февраля. Приоритет на получение прививки отдавался медикам, пожилым людям, соцработникам, учителям, военнослужащим, правоохранителям.



С начала прививочной кампании в стране привито 2 717 790 человек, из них получили одну дозу — 2 717 788 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 461 875 человек. Всего сделано 4 179 663 прививок.



На данный момент в Украине есть 4 вакцины: AstraZeneca (Covishield), CoronaVac, Pfizer, Moderna.