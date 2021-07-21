В Украине начался пятый этап вакцинации от COVID-19. Как получить прививку

В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.



Теперь вакцинироваться в Украине могут:

все желающие граждане старше 18 лет;

иностранцы, которые имеют вид на жительство в Украине;

лица, которые подали заявку неполучение статуса беженца в Украине или уже получили этот статус.

Записаться на вакцинацию можно в любом пункте или центре массовой вакцинации.



Работники здравоохранения, образования, социальной сферы, военные или работники государственных органов власти должны для получения прививки должны обратиться к работодателю.



Коллективы из более 50 человек могут вызвать мобильную бригаду вакцинации по месту работы. Для этого надо позвонить в контакт-центр по номеру 0 800 60 20 19.



Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут привиться в отдельных пунктах вакцинации на подконтрольной властям территории.



Запись на прививку через приложение или сайт «Дія» больше не работает, так как теперь каждый желающий может записаться в пункты вакцинации.